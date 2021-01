A februárt elengedték, a márciusban bíznak

Bíznak a mielőbbi nyitásban azok a kisebb pincészetek is, amelyek főként a vendéglátással értékesítették boraikat. Vannak olyanok, akik elvitelre visznek azért palackokat, mások azért élik túl ezt az időszakot, mert nem ez a főállásuk, így más munkával sikerül bevételhez jutni.

A Covid–19 minden területen komoly nehézségeket okoz, így a borászokat is nehéz helyzetbe hozták a bezárások. Azoknak a nagyobb pincészeteknek is van visszaesés az értékesítésnél, amelyek palackjait egy nagyáruház polcairól is levehetjük, vagy rendelhetünk a webáruházaikból, de a kisebbek még nagyobb gondokkal küzdenek ebben az időszakban. A villánykövesdi és a villányi pincesor pincéit éppen azért szeretik a vendégek, mert autentikus környezetben, a borásszal való személyes találkozás mellett tudják elfogyasztani a borokat, jeles napokon, ünnepekkor, hosszabb hétvégéken a közeli hoteleket, vendégházakat mindig meg szokták tölteni a borkedvelők, és programként szívesen tesznek pincetúrákat is. A vendéglátó- és szálláshelyek most nem fogadhatnak vendéget, az elvitelre vásároló vendégek pedig csak néhány helyen csökkentik a borkészletet.

– Az eladás gyakorlatilag nulla, néha egy-egy régi kuncsaft betér, és elvitelre visz bort, de a készlet 80 százaléka eladásra vár – mondta a Na-Ti Pince alapítója, Nadrai Attila. Könnyebbség, hogy nem ez a főállása, így megélhetési gondja nincs, de a pincészetben most a bevételkiesés miatt nincs fejlesztés. A tavaly nyári forgalom behozta a tavaszi kiesést, és augusztustól októberig jóval több vendég volt, mint az előző években, ám a mostani, hónapok óta tartó bezárást már nem lehet behozni, lesznek megmaradó tételek a borokból.

A Blum Pince Borozó fő profilja a vendéglátás, a boraik 95 százalékát helyből értékesítik, így ők is megsínylik ezt az időszakot. Rejtély még előttük is, mennyit tudnak majd eladni a szezonban.

– Sokáig már nem bírjuk. A dolgozókat megtartottuk, bizakodva várjuk a nyitást – mondta Blum Beáta. Nyitás után a vendégház is fogad, s bár sokan jelezték, hogy amint tudnak, mennek hozzájuk, túl nagy foglalások még nincsenek.