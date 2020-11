A fejlesztések révén nő a szolgáltatások minősége a falvakban

Szolgálati lakás felújítására pályázhattak az ötezer fő alatti települések a Magyar Falu Program keretében.

A kormány a Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás kialakítására, felújítására írt ki idén is pályázatot azzal a céllal, hogy visszaállítsák a kiemelt falusi közfeladatokat ellátó szakmák elismertségét, valamint magas színvonalú lakhatást biztosítsanak a dolgozóknak. Mindezek mellett a fejlesztések hozzájárulnak a szolgáltatások minőségének növeléséhez, amelynek köszönhetően a falvak népességmegtartó ereje is nőhet. A program keretösszege összesen kétmilliárd forint volt, megérte tehát pályázni. Ezt sokan meg is tették, a nyerteseket tartalmazó döntési listát pedig nemrég hozták nyilvánosságra.

Baranyából is többen pályáztak sikeresen, köztük Mecseknádasd önkormányzata is. Ők most csaknem harmincmillió forintos támogatásból fejleszthetnek.

– Két szolgálati lakást szeretnénk kialakítani egy üresen álló önkormányzati épületben, a Kossuth Lajos utcában – ezt Kraszné Auth Szilvia, Mecseknádasd polgármestere mondta. – A funkcióját vesztett ingatlan belső átalakítása és az udvar rendbetétele is szerepel a tervek között, az épület külső rendezése pedig már korábban megvalósult.

A polgármester hozzátette, hogy a fejlesztés szükségességét az épület kihasználatlansága indokolta, emellett a településen dolgozó, közfeladatokat ellátó személyek részéről is felmerült az igény a szolgálati lakás kialakítására. A Mecseknádasdtól nem messze fekvő Hidas önkormányzata is nyert a pályázaton, a munkálatokra több mint tizenhatmillió forintos támogatást kaptak.

– Az egészségházunkban van két szolgálati lakás, az egyiket, amelyiket egyébként jelenleg a fogorvos használ, pár éve már teljesen rendbe hozták, most pedig a másikat is felújíthatjuk – mesélte Berg Csaba, Hidas polgármestere. – Hosszú évek óta áll üresen a lakás, ezért szükséges a korszerűsítés.

A pályázatnak köszönhetően teljesen felújítják az ingatlant, a nyílászárók cseréjétől kezdve, a szükséges berendezések beszerzéséig. A két szolgálati lakáson kívül az egészségházban van a fogorvosi és háziorvosi rendelő, valamint a védőnő és a gyermekorvos is itt rendel. Az épület nem is olyan régen komoly felújításon esett át, korszerűsítették a fűtési hálózatot, napelemes rendszert telepítettek, továbbá új orvosi eszközöket és bútorokat is beszereztek. Ahogy Berg Csaba fogalmazott, a szolgálati lakás korszerűsítésével most az egészségház teljes felújítása megvalósul.

Mindkét megkérdezett polgármester azt mondta, hogy később derül ki pontosan, ki használhatja majd a felújított lakásokat. A pályázati kiírás szerint ezeket értelemszerűen a közfeladatot ellátó személynek kell biztosítani, így például a háziorvosnak, jegyzőnek, pedagógusnak vagy kulturális munkakörben foglalkoztatott személynek.

A programban egyébként még Berkesd, Gödre és Mozsgó is sikeresen pályázott megyénkből, hamarosan mindegyik egy modern szolgálati lakással gazdagszik.