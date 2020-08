Új szaktantermek, idegennyelvi labor, ebédlő, fejlesztő és tanári szoba is lesz majd

Számos baranyai iskola újulhat meg a jövőben az „Iskola 2020” című, köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó nyertes projektek kapcsán. Így Siklóson, Mohácson, Villányban, Kozármislenyben, Komlón, Pécsváradon, Szigetváron, Sellyén, Sásdon, Pellérden és Vajszlón is bővülhet egy-egy általános iskola. A Pécsi Tankerületi Központ a Pellérdi Általános Iskola kapcsán 553 millió forintot nyert, ebből, valamint a Magyar Kormány által nyújtott többletforrásból új épületszárnnyal, ebédlővel és négy tanteremmel bővül a Pellérdi Általános Iskola. A most megvalósuló fejlesztés befejezésével pedig a megye általános iskoláit tekintve a legmodernebb iskolák közé sorolhatjuk majd a pellérdi iskolát.

Mint azt Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője is jelezte korábban, a 12 évvel ezelőtt épített iskolaépület további bővítésével, a hamarosan megkezdődő fejlesztés keretében az új épület emeletén 2 szertárral felszerelt szaktanteremmel, 4 idegennyelvi laborral, fejlesztő és tanári szobával, míg a földszinten 80 fős ebédlővel, felszerelt tálalókonyhával, 10 tanuló számára ideális tankonyhával és karbantartást segítő helyiséggel bővül az iskola. Az iskolaudvarban a felújítással – zöldfelület és burkolt összesen – érintett terület nagysága közel 3500 négyzetméter, ennek nagyjából 80 százaléka üde zöld felületet ad majd a létesítmény használóinak.

Az épületrészt Getto Tamás, Ybl-díjas építész és Schunk Tímea tervezte, akik egyben az eredeti épület tervezői is, most is arra törekedtek, hogy építészetileg és működésében is új, funkcionálisan hasznos egység jöjjön létre a beruházással.

Az Iskola 2020 nyertes pályázatból megvalósuló beruházásból épülhetnek meg azok a kültéri játékok is, melyek az iskoláskorú gyermekek mozgásos-koordinatív képességeit fejlesztik, de a pályázat biztosít forrást modern informatikai eszközök (például okostábla és tanulói tabletek) beszerzésére is. A térségben élő gyerekek iskolába járásának szempontjából pedig kiemelten fontos szerepet kap a pályázatból már beszerzett két darab 27 fős iskolabusz, melyekkel északi irányból Kővágószőlős–Kővágótöttös–Bakonya, délről pedig Pellérd –Szőlőhegy–Aranyosgadány, Görcsöny–Regenye–Szőke, illetve Keszü–Gyód települések iskoláskorú tanulóit tudják nap mint nap az iskolába szállítani.