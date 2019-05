A feladat nehéz volt, az idő pedig kevés

Túl vannak a magyar írásbeli érettségin a középiskolások, ma a matematika vizsga vár rájuk. A pécsi Leőwey Klára Gimnázium diákjaival együtt izgultunk a kezdés előtti percekben.

A mobiltelefonok jól látható helyre kihelyezve, a diákok előtt gyümölcslé, csoki, szőlőcukor és íróeszközök – így várták a nyolc órát, amikor is elkezdődött életük egyik legmeghatározóbb eseménye: az érettségi. Háromnegyed nyolckor még felszabadult hangulatban beszélgettek, majd egyre inkább elhalkultak, ráhangolódtak a nagy megmérettetésre.

A diákok emelt és középszinten vizsgáztak tegnap, szövegértési és szövegalkotási tudásukról, valamint nyelvi-irodalmi műveltségükről kellett számot adniuk. Középszinten az első feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmazott. A dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelőtanár összegyűjtötte, ezután osztották ki a második feladatlapot, amelyen egy műértelmező szöveget kellett alkotni 150 perc alatt.

Az emelt szintű írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődött össze. A diákok egy feladatlapot kaptak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták meg, s a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatták.

Ugyan az Oktatási Hivatal honlapjára a hivatalos feladatsorok – javítási-értékelési útmutatókkal együtt – csak kedd reggel kerülnek fel, különböző blogokon, internetes oldalakon már a vizsgát követő néhány órán belül olvashattuk a megoldásokat. A diákok egybehangzó véleménye alapján nemcsak hogy nehéz volt a szövegértés, de az idő is kevés volt rá. Többen emiatt megcsúsztak a gyakorlati szövegalkotással is, a végét már csak összecsapták. Arra is panaszkodtak, hogy a szövegértési résznél nem mindenhol volt egyértelmű, hogy mit kér a feladat pontosan.

Tóth Anett, a pécsi Deák-­gimnázium végzős tanulója lapunk kérésére összegezte tapasztalatait.

– A szövegértés nehéz volt, különböző játékokról szólt, néhány kérdés olyan furcsán volt megfogalmazva, hogy pár percig csak azon gondolkoztam, hogy mit is kéne odaírni. Így az érvelést is későn kezdtem el, az könnyű volt, de sietnem kellett, hogy be tudjam fejezni – fogalmazott. Hozzátette: A második rész már közelebb állt hozzá, sokkal kézzelfoghatóbb volt számára.