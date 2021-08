A feljelentgetők városa lett idén Kozármislenyből?

Ráment az egészsége arra, hogy a kozármislenyi polgármester mellett több, a városvezetőhöz kapcsolódó személy is feljelentette azt a fiatalembert, aki mindössze véleményt mondott Biró Károly polgármesterről. A rendőrség viszont több ügyben is megszüntette a nyomozást, a közhangulatot egyre kellemetlenebbnek látják a helyiek.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

Hiába támadták meg többen is a településen Miklai Armandot, a városvezetéssel nem szimpatizáló magánszemélyt, a rendőrség több nyomozási határidő meghosszabbítása után megszüntette vele szemben az eljárást. A feljelentők között azok a képviselőjelöltek voltak, akik Biró Károly polgármester oldalán indultak a 2019-es választáson, azt viszont elbukták – mindenesetre az egyikük jelenleg a városi sportcsarnok ügyvezetőjeként dolgozik. Mellettük még a polgármester is feljelentette a kozármislenyi civilt, de ez ügyben sem nyomoz a hatóság.

Ráadásul a mislenyi polgár vegzatúrája egyébként a három büntetőügyön kívül egy polgári perben is zajlott, amelyet szintén Biró Károly indított ellene, és amelyben százezreket követelt Miklaitól, mert szerinte az neki nem tetsző véleményt alkotott róla azzal, hogy többek között azt írhatta: „a polgármester hazudik”. Ez ügyben a bíróság már első fokon elutasította Biró keresetét, hiszen egy közszereplőnek az erősebb kritikát is tűrnie kell. Érdekesség, hogy ez ügyben a cikkben is említett két feljelentő még tanúskodott is Biró mellett, ami alapvetően megkérdőjelezheti az elfogulatlanságukat.

Miklai Armand most lapunknak azt mondta, hogy örül, mert a rendőrségi nyomozások megszűntek, miután a bíróság is első fokon a javára döntött, ugyanakkor a történtek az ő és a szülei egészségi állapotára is rossz hatással voltak.

– Szüleim szívbetegek, édesanyám cukorbeteg. Nagyon megviselte őket is az eljárás, ahogy az én egészségemet is a pénzkövetelés mellett a polgármester által indított fél évig tartó magánvádas rendőrségi nyomozás. Több alapbetegségem tünetei is megerősödtek, ami napi szinten megkeseríti azóta az életem, több szakrendelésre kell járnom, például migrénem lett és krónikus alvászavarom – mondta.