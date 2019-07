A fényfestők hónapokon keresztül dolgoznak a műveiken

Az előző éveknél is áttörőbb sikert aratott a június 27. és 30. között negyedik alkalommal megrendezett Zsolnay Fényfesztivál. A rendezvény leginkább várt programja a háromdimenziós Zsolnay Light Art Fényfestőverseny volt. A több mint száz beküldött versenymű közül a döntőbe jutott tíz versenyző esténként a székesegyház homlokzatát keltette életre látványos fényfestéssel.

A versenyzőknek az ikonikus pécsi épület oldalhajóját, tornyait és tetejét kellett ellátniuk fénnyel. Idén a „Tiszta fény” témára reflektálva várták a szervezők az épület architektúrájával, szellemiségével és hagyományaival harmonizáló audiovizuális alkotásokat.

A versenyt estéről estére ezrek követték figyelemmel a helyszínen. A közönség sorai­ban lévők tátott szájjal csodálták a szebbnél szebb műveket, többekben felvetődött a kérdés, hogy mégis hogyan készíthették el ezeket a szemet gyönyörködtető alkotásokat a versenyzők. Ebből a felvetésből kiindulva kérdeztük meg a döntőbe jutott két magyar csapat tagjait a részletekről.

Kaizer Vilmos, a budapesti Kolibri Visual cég művészeti vezetője Csajági Zsolt főgrafikussal dolgozott együtt a versenyművön. Lapunk kérdésére elmondta, ugyan az ő fő profiljuk a táncos-vetítéses műsorok készítése, ám körülbelül hat éve fényfestéssel is foglalkoznak.

– Ha megvan az alap, amire vetíteni kell, kezdődhet is az ötletelés, hogy miről is szóljon a történet, milyen elemeket használjunk benne, hogyan időzítsünk; az alkotási folyamat felét a tervezés teszi ki – fogalmazott Kaizer Vilmos. – Ezután rajzolunk egy storyboardot, ez olyan, mint egy képregény. Majd nekiállunk létrehozni az általunk kitalált világot. Vagy három-, vagy kétdimenziós grafikai programmal dolgozunk, de ezeket keverni is szoktuk.

Abbas Gábor, az FXlovers páros egyik tagja elmondta, a Zsolnay Fényfesztivál okán állították össze csapatukat. Egészen a kiírástól kezdve dolgoztak versenyművükön, több hónapot vett igénybe az alkotási folyamat. Igyekeztek nem a kézi animációt előtérbe helyezni, hanem különböző szimulációs szoftvereket használtak.

Nem először mutatkoztak be Pécsen

Nem volt ismeretlen a magyar csapatoknak a Zsolnay Fényfesztivál, ugyanis mindkét társaságból van olyan, aki korábban is küldött be alkotást a versenyre. Kaizer Vilmos elmondta, az első fényfesztiválon második helyezettek lettek, csak akkor még nem Kolibri Visualként indultak. Kertész Éva, az FXlovers csapat tagja a tavalyi fényfesztiválon is indult, alkotásával második lett. Mindkét csapat tagjai tervezik, hogy a jövőben is beadják jelentkezésüket a pécsi fesztiválra. Ezen nem is csodálkozunk, hiszen amellett hogy az első három helyezett pénzjutalomban részesült, és a világ legjobbjaiból álló Győztesek Ligája versenyre is eljut, az sem utolsó szempont, hogy komoly presztízzsel jár a szereplés.