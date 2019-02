A fiatalokat is bevonták a közös munkába

Elkészült a város ifjúsági koncepciója és cselekvési terve a harkányi önkormányzat Harkányban élni jó – Esély Otthon Harkányban címmel indított projektje keretében. A projekt célja a helyi fiatalok helyben tartása ösztöndíjprogram meghirdetésével, rendezvények, képzések szervezésével.

A pályázat keretében – és az általa biztosított forrásból – lehetőség nyílt az ifjúsági koncepció dokumentumának elkészítésére is. Júniustól szeptemberig több alkalommal megrendezett ifjúsági fórumokat rendeztek, ahol a fiatalokkal együtt nevezték meg az élethelyzetet befolyásoló tényezőket, a helyi erőforrásokat, az elérhető szolgáltatásokat és az igényeiket. Az előkészítés során a helyben meghatározó gazdasági szereplők, ifjúságügyben érintett szervezetek véleményét is kikérték.

A dokumentum többek közt kitér az oktatói és nevelői munkára, a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a különböző prevenciós területekre, de tartalmaz előremutató terveket az ifjúság szerepére is a városban. A koncepció elkészítésével párhuzamosan egy helyi ifjúsági referens vezetésével kidolgozták a cselekvési tervet is, amely már konkrét elképzeléseket tartalmaz, megfogalmazza a javasolt intézkedéseket és eszközöket, valamint megnevezi az együttműködési partnereket is.