A fiataloknál is gyakoriak a súlyos mentális zavarok

A depresszió mára már népbetegségnek számít, kutatások szerint 2020-ra a második leggyakoribb egészségügyi probléma lesz a szív- és érrendszeri betegségek után. Eléggé zavaró tehát, hogy egyre több fiatalt is érint a betegség maga, mégis keveset beszélünk róla, és amikor említjük, akkor gyakran tévhitekkel vagyunk tele.

A társadalom a depresszióban szenvedőket is, mint sok más nehéz és sokak számára érthetetlen helyzetben lévőket, stigmatizálják.

Lapunknak nyilatkozott a nemrégiben nagykorúvá vált Ignácz Péter, akit még ma is depresszióval kezelnek és megkérdeztük tőle, neki milyen tapasztalatai voltak a témát illetően.

– Az egész tizenhat talán tizenhét éves koromban kezdődött, amikor minden nap borzalmasan fáradtan keltem ki az ágyból, pedig kimerülten feküdtem le. Végül már alig aludtam pár órát, mert minden este szorongással telt, úgy aludtam el, hogy elveszettnek és jelentéktelennek éreztem magam. Természetesen a családomnak feltűnt, de én azzal nyugtattam, hogy csak nehezen tudok elaludni – ez ment másfél éven keresztül, ami végül Péter jegyeire is rátette a bélyegét.

– Romlani kezdett az átlagom, mivel nehezemre esett odafigyelni az órákon épp az érettségi előtt, ami újabb terhet rótt rám – Péter egy nagyobb baráti társaság oszlopos tagja volt, akikkel gyakran járt el szórakozni. – Akkor ismertem be magamnak, hogy valami mentális „problémám”, betegségem van, amikor egy-egy ilyen barátokkal eltöltött nap után is szomorú és kedvtelen voltam.

Ekkor elmondtam a szűkebb baráti körömben, hogy is érzem magam valójában, de azt mondták ez csak a negatív gondolkodás eredménye vagy, hogy az életem tökéletes nincs okom rá, hogy depressziós legyek. Azonban akadt olyan barátom is, akiről akkor derült ki, hogy hasonló cipőben járt és támogatott abban, hogy felkeressek egy szakembert. Végül így is tettem, ugyan még a mai napig kezelésre járok, de sokkal boldogabb és felszabadultabb vagyok, mint régen – fejezte be büszkén Péter.

A betegség észlelésének tipikus jelei, és hatékony kezelése

A pszichoterapeuták szerint a tünetek több területen megjelennek, így érzelmi, motivációs, viselkedéses, kognitív és testi tüneteket azonosíthatunk. Érzelmi tünetek a rosszkedv vagy az öngyűlölet. A viselkedés szempontjából az energia hiánya és a halk beszéd, míg a testi tünetei lehetnek a fejfájás vagy az alvászavar. Ám az itt felsorolt tünetekből nem kell mindnek teljesülnie ahhoz, hogy depresszióról beszéljünk, de a panaszok több mint felének jelen kell lennie.

Dr. Kulcsár Gabriella elmondta, hogy a depresszióban szenvedők a tévhitekkel ellentétben, a kezeléseket akár ingyenesen is igénybe vehetik. A mentális betegségek kezelése súlyos depressziók esetén indokolt és elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés, antidepresszánsok formájában. A terápia ugyancsak indokolt és hatékony beavatkozás.