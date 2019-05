A figyelem, a türelem és a tolerancia a legfontosabb az úton

A rengeteg program mellett a közlekedési kultúra napján is részt vehettek a Pécsre látogatók szombaton a Pécs Plazában.

A közlekedés szereplőinek igencsak eltérő a véleménye a hétköznapok közlekedési kultúrájáról. Legyen azonban szó akár gyalogosról, kerékpárosról, vagy autósról, abban mind egyetértenek, hogy a közlekedésben résztvevők együttműködése, egymásra figyelése, szabálykövető magatartása nagyon fontos szempontok.

A színes, családi program idei évi mottója a „Társak a közlekedésben, a közlekedésért” volt, amely többek között a Közlekedéstudományi Egyesület Baranya Megyei Területi Szervezete, a Tüke Busz Zrt., a MÁV Zrt., a Magyar Autóklub és a Free Mobility Egyesület összefogásával és együttműködésében valósult meg. Az eseményen a fiatalokat közlekedésbiztonsági bemutató, rajzverseny, KRESZ-horgászat, különleges kerékpár-bemutató, és kábítószer hatását imitáló szemüveggel várták a szervezők. A felnőtteknek pedig a parkolóban az oldtimergépkocsi-kiállítás jelentett igazi csemegét. Ezen felül tovább színesítette a rendezvényt a mozdonyszimulátor mellett, a vasúti személyszállítási bemutató, és a Magyar Autóklub nyereményjátéka.

– Láttuk, hogy a városban több helyen is lesz rendezvény a hétvégén, de végül úgy döntöttünk, hogy ide jövünk ki. A gyerekek remekül szórakoztak az óriás kirakóval, és a különböző színezőkkel. Közben én kipróbáltam a részeg szemüveget, és különböző teszteket töltöttem ki – mesélte Horváth Balázs, aki két fiát hozta ki az eseményre.

Amíg a gyerekek játszottak, a felnőtteket KRESZ-teszt­tel várta a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság. Ugyan szinte mindenkinek jól ment a gyors teszt, ám akadtak olyan kérdések is, amik a leggyakorlottabb vezetőkön is kifogtak.

Sikeresnek értékelték a felhívást

A szervezők szerint jól sikerült az esemény, amellyel ráirányították a figyelmet a közlekedésben szereplők számára a közlekedéskultúra napjának legfontosabb üzeneteire, a kulturált közlekedés fontosságára, amelyben a figyelem, a tolerancia, és a türelem meghatározó. A közlekedési szabályok betartásával, és odafigyeléssel a legtöbb esetben megelőzhetők a közúti balesetek, továbbá egymásra figyelve, kellő toleranciával a közösségi közlekedés járművein is teljesen más élményt ad a mindennapi utazás.