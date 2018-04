A fogyasztók szolgálatában áll évtizedek óta

A Fogyasztók Világnapja alkalmából a közelmúltban vehette át a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerő oklevelét Horváth Lászlóné, a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke, a hazai civil fogyasztóvédelemért és a magyar fogyasztókért végzett több évtizedes áldozatos és eredményes munkája elismeréseként.

Csaknem hatvan éve dolgozik különböző posztokon a fogyasztóvédelem területén Horváth Lászlóné, ezt a fáradhatatlan munkát ismerték el a bordó bársonyba bújtatott okmánnyal. Mint mondja, az Állami Kereskedelmi Felügyelőségen előadóként kezdett dolgozni, azonban nyugdíjba vonulását követően sem hagyta abba a munkát, ma is a panaszos ügyek intézése tölti ki napjai egy részét, csak már nem fizetésért dolgozik. Egykori főnökasszonya, Jakabos Zoltánné felkérésére az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezeténél „harcolt” tovább a vásárlók jogainak érvényesítéséért, három cikluson át pedig az országos elnökség tagja is volt.

– Új néven és új szervezeti formában, de a korábbihoz hasonló feladatokkal működik immár két éve a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület Pécsett, az Apáca utcában. A változtatást, az önállósulást elsősorban a pályázati lehetőségek gyorsabb és hatékonyabb kihasználása, ezáltal az egyesület működési körülményeinek javítása indokolta – mondta Horváth Lászlóné.

Az egyesület segíti a fogyasztókat érdekeik és jogaik érvényesítésében, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításában. Partneri kapcsolatot alakított ki az egyesület a pécsi közüzemi szolgáltatókkal, így közvetlenül intézhetik a beérkező, fogyasztói panaszok kivizsgálását, orvoslását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Szeretem az embereket, szeretek segíteni, sikerélményt jelent, ha egy fogyasztó jogos panaszának érvényt tudok szerezni. Amíg engedi az egészségem, szeretném szolgálni a fogyasztóvédelem ügyét.

Első a javítás

Manapság is sok feladatot ad az egyesületnek a minőségi kifogások és panaszok intézése, gyakran nincsenek tisztában a fogyasztók a törvény adta jogaikkal, illetve kötelezettségeikkel. Horváth Lászlóné elmondta, ha az újonnan vásárolt cipőnek egy hónap után leválik a talpa, a vásárlók azonnal a vételárat szeretnék visszakapni, azonban erre nincs lehetőség. Minden esetben elsőként a javítással kell próbálkozni, a vevő pedig köteles ezt elfogadni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor lehet szó a termék kicseréléséről. Ha erre sincs lehetőség, akkor marad a vételár visszafizetése a vásárlónak. Fontos tisztázni a háromnapos cserét is, amely a jótállás hatálya alá tartozó termékekre vonatkozik. A fogyasztó kérheti a vásárlástól, üzembe helyezéstől számított három napon belül a cserét, amit a kereskedőnek teljesíteni is kell, ha a meghibásodás miatt a termék rendeltetésszerű használata akadályozott.