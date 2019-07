A fotózás a hobbija, hamarosan kiállítás nyílik Krausz József képeiből

Szívét-lelkét beleadta a munkába, szabadidejében pedig leginkább fotózni szeret Krausz József, akinek élete mindenki számára példaértékű lehet. Képeiből kiállítás nyílik Pogányban.

– Hogyan kezdődött a fotózás iránti szenvedély?

– Régóta fotózok már, még filmes gépekkel kezdődött. Ahogy jártam a világot, először videóztam, utána kezdtem fényképezni. De a videóval sok gond van, utána még szerkeszteni kell, és a berendezést is nehéz vinni. A fotózás viszont egy más látásmódot alakít ki az emberben, olyan dolgokat is meglátok, amiket más nem.

– Mikor vált hobbivá a fényképezés?

– Az első gépet még a Szovjetunióban vettem, volt másnak is, és úgy gondoltam, én is beszerzek egyet. De hobbivá csak akkor vált, amikor megjelentek a digitális gépek. Ezekkel rengeteg képet lehet csinálni, én is sokat kattintgatok, aztán nem győzöm kitörölni őket.

– Hamarosan pedig kiállítás nyílik a fotóiból.

– Igen, ez az év második felében lesz, Pogányban. A képeket Mánfai György fotóművész segít majd kiválogatni.

– Honnan meríti az ihletet?

– Sokat járok a természetbe, és azt tapasztaltam, hogy például a naplemente csodákra képes, teljesen megváltoztatja a fényeket. És vannak jó tanáraim, olyan fotóművészek, akiknek a munkáját állan­dóan figyelem, úgy, mint Mánfai György, Laufer László vagy Bezdán József.

– A nevéhez fűződik Pécs első turkálójának megnyitása, ami most bezárt. Miért döntött így?

– Egyrészt nem ment úgy, ahogy kellett volna, másrészt így több lesz majd a szabadidőm is. Úgyhogy a ruhaboltot bezártuk, de azért a függönybolt most is ugyanúgy üzemel.

– Hova került a maradék áru?

– Több ezer darab ruha maradt, amiket különböző helyeken osztottunk szét, ott, ahol nagy szükség volt erre a segítségre. Adunk ruhákat Cserdibe, az Ormánságba, a Támasz Alapítványnak, a Máltai Szeretetszolgálatnak és Csángóföldre is viszünk majd, az erdélyi magyarokra is gondolva.

– Mik most a tervei?

– Egy új életszakasz kezdődik, és most majd több időm jut arra, hogy Pogány környékén az erdőben sétáljak, hiszen mindennap több kilométert szoktam gyalogolni, ahova a kutyám is elkísér. Nem számít, hogy esik vagy süt a nap, útnak indulunk. Volt olyan, hogy a sár lehúzta a csizmámat, és a kutya húzott ki. De biztosan többet fogok most horgászni, és persze fényképezni is.