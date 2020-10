A fürdőváros újabb látványossága lett a megújult sétány

Nagy jelentőségű, több százmillió forintos fejlesztéseket valósított meg az elmúlt években a harkányi önkormányzat. Ezek közül az egyik leglátványosabb és a legszebb a Zsigmondy sétány, és a közel kétszáz éves ősparkjának megújítása volt.

Bár a járványhelyzet – a nagyobb rendezvények elmaradása miatt – megakadályozta, hogy a tavaly ősszel átadott, megújult Zsigmondy sétányt teljesen birtokba vehessék a harkányiak és az ideérkező vendégek, azért így is csodájára járnak a mediterrán hangulatú dél-baranyai város közel kétszáz éves kincsének.

– Nagy várakozásaink voltak a park és a játszótér elkészültével kapcsolatban, ugyanis 2014-ben, amikor az általam vezetett első képviselő-testület megalakult, akkor azt a célt tűztük ki, hogy megújítsuk a fürdőt és a belvárost. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, a fürdő most már az ötödik kormányhatározat után van, itt a munkálatok most is zajlanak a hármas medencecsarnok építésével, illetve fejlesztéseink fontos állomása volt a Zsigmondy sétány rekonstrukciója is, amely a fürdőzésen kívül is tartalmas időtöltést nyújt minden korosztály számára – mondta Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere.

Az elképzelést, hogy az ide látogató turistáknak egy újabb látványosságot, az itt élőknek pedig egy élhetőbb környezetet biztosítsanak, sikerült felülmúlni, hiszen a sétány nem csak egy kiegészítő programhelyszín lett az itt tartózkodó vendégeknek, hanem az eddigi tapasztalatok alapján a parkban megépített három korcsoportos játszótér olyannyira nagyon népszerű lett, hogy talán azt is lehet mondani, hogy Baranya megyében elindult egyfajta „játszótér-turizmus”. Nagyon sokan járnak ide, hogy gyerekeikkel, családjukkal igénybe vegyék ezt a 2400 négyzetméteres játszóteret.

– Nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hiszen elképzelésünk szerint a harkányiak és az ide érkező vendégek kikapcsolódását szerették volna szebbé tenni, de úgy tűnik, hogy a fürdő mellett kialakult egy új turisztikai attrakció Harkányban

– tette hozzá a városvezető.