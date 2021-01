A futókedv nem csökkent a vírushelyzetben sem

Felemás volt a tavalyi év a futóversenyek szempontjából, több versenyt lemondtak, elhalasztottak, de voltak olyanok is, amelyeket gond nélkül megtarthattak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Lelkesen vettünk részt tavaly több közösségi futóversenyen is, teljesítettük a Pécs–Harkány közti 25 kilométeres távolságot, hegyen-völgyön át eljutottunk Abaligetre, futottunk Palkonyán a dűlők, a pogányi reptéren pedig a felfújható akadályok között. Visszatekintve, eseménydús volt az év ebből a szempontból, de meg kell jegyezni azt is, hogy bizonyos versenyeket a vírushelyzet miatt csak halasztás után tudtak megrendezni, más rendezvényeket pedig inkább töröltek, vagy meg sem hirdettek.

A pécsi amatőr sportolókat tömörítő FutaPécs SE naptárát is rendesen átírták a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések. Ahogy Papp F. Ferenc elnök elmondta, tavaly a Szederkény–Bóly közti 100 kilométeres versenyt megtarthatták, de a március eleji Dunafutás a busók földjén elnevezésű verseny helyett inkább már csak egy örömfutást rendeztek a biztonság érdekében. A veszélyhelyzetben elmaradtak a közös futóedzések, de amint a jogszabályok megengedik, visszahozzák ezeket.

Az egyesület elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a korlátozások nem vették el a futók kedvét, sőt, azt tapasztalja, hogy egyre többen kezdenek bele a sportba. Motivációt természetesen most is találhatunk, a FutaPécs például év végén meghirdette a Privát Futás 30 Nap elnevezésű rendezvényt, amelyek lényege az volt, hogy a megadott időben megtett futások eredményét el kellett küldeni az egyesületnek, amivel nyerni lehetett. Más szervezők virtuális futóversenyeket rendeztek, amelyekhez bárki, bárhol csatlakozhatott.

Az ilyen típusú események valószínűleg még sokáig velünk maradnak, hiszen az idei évre is nehezen lehet tervezni rendezvényeket. A pécsi sport­egyesület szeretné megrendezni a 100 kilométeres versenyét, amit február 6-ról február 27-re halasztottak. Ha akkor nem tudják megtartani, akkor idén nem is rendezik meg. A Pécs–Harkány futóverseny időpontját is módosították. A malomvölgyi Fuss a fákért verseny tavaly elmaradt, idén azt írták, hogy közösen vagy virtuálisan, de megtartják az eseményt. Mindenki reménykedik, hogy javul a helyzet, mi is ezt tesszük, hiszen minél több futáson szeretnénk részt venni, hogy arról aztán hírt adjunk.