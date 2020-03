A gasztrofalu az év minden évszakában eleven

Mindig más hívószóval csábítják ide a vendégeket, legközelebb a kenyér lesz a középpontban.

A Villányi Borvidék gasztrofalujában már javában készülnek az idei rendezvényekre, a legközelebbire március 28-án kerül sor, amikor is „A kenyér illata” vonzza majd a vendégeket a kis faluba. A tavaly először megrendezett program minden várakozást felülmúlt, Pauli Zoltán Palkonyhájában például közel ezer kenyér fogyott el, de több helyszínen is sütöttek neves pékek, akiknek fontos, hogy az igazán finom kenyér kézműves és kovászos. Idén számos beszélgetés lesz szakemberekkel a kovászról, lisztekről és a közönséget is bevonják. A palkonyai programokat évek óta megszervező Palkonyai Turisztikai Egyesület példás összefogással dolgozik, a rendezvényeket mindig úgy alakítják, hogy zavartalanul, mindenki érdekét figyelembe véve bonyolódjanak le.

– A tapasztalataink azt mutatják, hogy a vendégek nagyon szeretnek Palkonyára jönni, érzik a falu sajátos kisugárzását, ami egy-egy rendezvénykor mindig okot ad arra, hogy ide eljöhessenek – mondta Pauli Zoltán, a Palkonyha tulajdonosa. Hozzátette, mindig is az volt a céljuk, hogy egy élhető miliőt tudjanak megteremteni, tehát itt nem kell tömegrendezvényektől tartani. A programok mindig más hívószóval csábítanak, a Nyitott Pincéken természetesen a boré a főszerep, a húSVÉT-en, a Stílusos Vidéki Éttermek Találkozóján a gasztronómia, a Palkonya Hangján a zene, a Palkonyai Dűlőfutás pedig a sportkedvelőket szólítják meg. Így a falu minden évszakban megmutatja magát a rendezvényei által. Zs. K.

Fejlődik a falu

Az elmúlt 8-10 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül a település, az itt élők és a vállalkozók számára is fontos, hogy Palkonya szép faluképpel rendelkezzen. Végigsétálva a településen, látszik, hogy sok építkezés is folyamatban van. A faluban éppen a harmadik étterem nyílik meg, a vállalkozók folyamatosan fejlesztenek a magasabb minőség és az élhető környezetért, ami a lakosoknak is kedvező.