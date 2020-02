A gyerekek imádják, és szavak nélkül is szót ért a franciákkal

Kultúraközvetítő, gyermekeket a kézműves mesterségekbe bevezető tevékenységéért Käsz Ildikó, a komlói Közösségek Háza Kreatív Műhelyének vezetője a város Közművelődésért díját vehette át a Magyar kultúra napján.

– Mit kell tudni erről a Kreatív Műhelyről?

– Az ezredfordulón alapítottuk hatan tanárok és óvodapedagógusok, ahol a batikolástól a kosárfonáson át a gyertyaöntésig sokféle kézműves mesterségre megtanítottuk a felnőtteket. Idővel ez kiegészült játszóházzal is, ekkortól már gyerekek és családok is részt vettek a rendezvényeinken. Három éve azonban szünetelnek ezek a foglalkozások.

– Mi az, ami még működik a kézműves oktatásokból?

– A kis kézműves szakkör óvodások és kisiskolások részére heti egy alkalommal, amit harminc éve vezetek a Közösségek Házában. Egyébként ma már ez is családi műhely, ahol együtt alkot a gyerek és a szülő. Összességében pedig elmondható, a kézműves foglalkozásainkon több száz felnőtt és gyerek sajátította el az évek során a legkülönbözőbb technikákat.

– Akkor a lakása is tele van népművészeti tárgyakkal?

– Sok minden van ott, de elsősorban munkaeszközök. Ugyanis amit elkészítek, annak a többségét elajándékozom.

– Mindenütt a közösség motorjaként tevékenykedik?

– Óvodapedagógusként ez a véremben van. Az említetteken túl a Pöndöly néptáncegyüttes kézműveseként másfél évtizede népi játékokra, dalokra, táncokra készítem fel az óvodás korúakat. De jól hasznosítható ez a tudás a felnőtteknél is. A komlói magyar-francia baráti társaság helyi képviselője vagyok és a Párizstól 30 kilométerre fekvő húszezres Éragny testvérvárosunkba évente kétszer szervezünk csereutazást. Amikor pedig a franciák jönnek hozzánk vendégségbe, mindig összehozunk nekik kézműves alkotó foglalkozásokat. Ugyanakkor vittünk már ki a munkáinkból is kiállításokat, sőt, létrehoztunk kint is játszóházakat. A kézművesség művészete ugyanis olyan közös nyelv, amelyen keresztül mindenkivel szót lehet érteni.

– Otthon is kézműves munkák jelentik a kikapcsolódást?

– Nemigen lehet ettől elszakadni, mert ilyenkor készülök fel az új feladatokra. Lazításként azért időnként nekiindulok a környéken túrázni. Sőt, hosszabb távokat is vállalok: végigmentem már az El Caminón, most pedig a portói szakasz bejárását tervezem.