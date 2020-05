A gyerekek játszóterein is védekeznek Szigetváron

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SALAMON GYULA 77 éves korában elhunyt. 2020. május 22-én 14.30 órakor helyezzük örök nyugalomba a pécsi köztemetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk DR. MOIZS REZSŐNÉ Rigó Elvira Aranyokleveles közgazda kivételes erővel és méltósággal viselt hosszú betegség után, életének 83. évében itt hagyott bennünket. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra a pécsi köztemetőben. "... közös, szent vigaszunk a lélek él: találkozunk!"

"Szerető szíve nem ver már, Kreatív elméje nem mutat megoldást, Munkában megfáradt keze nem mozdul már, Hosszú betegség és rövid szenvedés után nem ébred fel többé " Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik szerették, becsülték, hogy WIRTH PÉTER A Bányászati Aknamélyítő Vállalat Aranygyűrűs aknásza életének 84. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatója és hamvainak sírbatétele 2020. május 22-én 13.30 órakor lesz a mecsekszabolcsi temetőben a sír mellett. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy GRÁFF ISTVÁN volt E.ON dolgozó 68 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. május 21-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A gyászoló család

Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk KOLLÁR ANTAL szólótrombitás életének 72. évében örökre itt hagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. május 25-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagypapa CSISZÁR ISTVÁN 76 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 22-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család

Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagypapa SAMU JÓZSEF 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 25-én 13.30 órakor lesz a pécsbányai temetőben. A gyászoló család

Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, REISZ FERENCNÉ Furuglyás Borbála 86 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2020. május 18-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy ADONYI JÁNOSNÉ Hering Mária pécsi, volt hetvehelyi lakos 83 éves korában, hosszantartó betegség után elhunyt. Szűk családi körben eltemettük. A gyászoló család

"Mennyi munka maradt végezetlen..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. RÓZSÁS JÓZSEF gimnáziumi tanár, Bóly Város Díszpolgára 2020. május 10-én, hosszú betegség után 75 éves korában elhunyt. Szűk családi körben Bólyban helyezzük örök nyugalomra. Gyászolják: felesége, lányai, vői, unokái, a rokonok, barátok, ismerősök, a volt tanítványok

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, testvérem és kedves rokonunk KAZAL GYÖRGY 2020. április 29-én, 83 évesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2020. május 18-án 14.30 órakor kerül sor a pécsi köztemetőben, a kápolna előtti téren. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk TÓTH SÁNDOR JÓZSEF a Húsipar volt dolgozója 65 éves korában elhunyt. Temetése 2020. május 15-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A gyászoló család

"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal." (1.János 3:18) Fájó szívvel tudatjuk, hogy NOVÁK NOÉ 79. életévében Megváltójához költözött. Temetése 2020. május 15-én 13.30 órakor lesz a pécs-somogyi temetőben. A gyászoló család

"Nincs erre gyógyír a bánat itt van velünk. Szívünkben, míg élünk, itt maradsz velünk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, testvér, sógor, barát, ismerős BÁBA GYULA a mecseki szénbányák volt dolgozója 2020. április 27-én 75 éves korában örökre lehunyta szemét. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. május 15-én 14 órakor a pécsi köztemető nagy dísztermében lesz megtartva. Egy szál virággal búcsúzunk. A gyászoló család

DR. PANDUR JÓZSEF Bánatos szívvel, mély megrendüléssel vettük tudomásul a hírt, hogy Dr. Pandur József örökre eltávozott közülünk. A sok Bicsérden eltöltött nap, a beszélgetések, kiállítások, vetítéses előadásai nemcsak a művészt, az embert, a barátot is jelentették számunkra. 2000-ben elkészült tanulmánya a bicsérdi római katolikus templom művészeti értékeiről, amely kiadvány formájában megjelent. Saját vallomása szerint: „nem átutazó vagyok, én Bicsérdhez tartozom." Te valóban Bicsérdhez tartozol. Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a kapcsolatokból fakad, amiket a körülöttünk lévőkkel, velünk együtt dolgozókkal, alkotókkal alakítunk ki. Az elmúlt 25 évben a Művésztelep kapcsán Bicsérden is nyomott hagytál, értéket teremtettél. A Művésztelep vezetésében, szervezésében is aktívan részt vettél. A megteremtett értékeket féltjük, óvjuk és ezen értékek ,,megbecsülői” leszünk. Emlékeinkben, szívünkben örökké élni fogsz, nyugodj békében! A Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep vezetői, tagjai, Bicsérd Község Önkormányzata nevében Vér József polgármester