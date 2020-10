A Gyerektaxi sok család számára nyújtott segítséget

Több mint 100 gyermekes család napjait könnyítette meg az elmúlt két évben a Pécsimami Közhasznú Egyesület ingyenes szolgáltatása, a Gyerektaxi. A szervezet továbbra is szeretné folytatni, viszont ehhez most támogatókra van szüksége.

Sok szülőnek okoz gondot, hogy gyermekének foglalkozásait összeegyeztesse a saját munkájával, nem beszélve a gyermekfelügyeletről, amit gyakran csak nagy logisztika árán sikerül megoldani. Ehhez nyújtott óriási segítséget a Pécsimami gyerektaxija az elmúlt két évben. A Pécsi Gyerektaxi megoldást kínált számos gyermekes család problémájára, akik munkájuk miatt nem tudtak odaérni időben gyermekükért az oktatási-nevelési intézménybe, vagy eljuttatni a szükséges fejlesztő foglalkozásra.

– Egyedülálló szülőknek, többgyermekes családoknak segítettünk, illetve olyanoknak, ahol mindkét szülő kötött munkarendben dolgozik, a délutáni logisztikában, vagyis elvittük őket az iskolából a foglalkozásra, vagy oda, ahova a szülők kérték. Közel 3000 alkalommal szállítottunk gyermekeket a program keretében – mondta Gellén Nóra, a Pécsimami Közhasznú Egyesület elnöke.

A szolgáltatást az elmúlt két évben pályázati támogatással valósították meg, amely viszont november végén megszűnik. Az egyesület szeretné folytatni a tevékenységet, hiszen az igény erre továbbra is fennáll.

– Megpróbálunk támogatókat keresni, hogy megmaradhasson a Gyerektaxi és már van jó hírünk is. A Haunitól már kaptunk anyagi támogatást, illetve magánszemélyektől is, de ezek nyilvánvalóan még ahhoz nem elegendőek, hogy továbbra is tudjuk folytatni a tevékenységünket. Mellénk állt a Pécsi Amreinracing Autószerviz Kft., a cég vállalta azt, hogy minden hónapban átnézi és ha szükséges, karbantartja, szervizeli a járművet, ez óriási segítség, hiszen a gyermekek biztonságát garantálja – tette hozzá.

Elsősorban egy kisbuszra lenne szükség, de a többi költségre is van tervük. A gyerekfelügyeletet közfoglalkoztatással szeretnék megoldani, és további támogatót keresnek a sofőr bérére és az üzemanyagra, mivel szeretnék, ha a szolgáltatás ingyenes maradhatna.