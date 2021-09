A gyermekeket a megélt szeretet teszi boldoggá (galéria)

Óriási sikere volt a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület által szervezett családi játszódélutánnak, melyet szombaton tartottak a Kossuth téren.

Ugrálóvárak, kézműves programok, táncház, családi ügyességi játékok és ajándékok várták az érdeklődőket a verőfényes őszi délutánon. A játékok közös, családi időtöltésre adtak alkalmat, ahol a szülők és gyerekek együtt szerezhettek élményeket.

Pécsi orvostanhallgatók, a Teddy Maci Kórház segítségével, a kicsik plüssállatain, játékos módon mutatták be az orvosok munkáját. A csemeték a kézműves standokon virágkoszorút, őszi képeket készíthettek, és kipróbálhatták magukat ügyességi játékokon is.

Sok család jött el a programra, s a mosolygó gyerekarcok és az elégedett szülők tanúskodtak arról, mekkora igény van az ilyen közös alkalmakra. – Nagyon jó, hogy ennyi lehetőség közül választhatunk, és végre alkalom nyílt egy jó hangulatú, családi szórakozásra – újságolta az egyik édesanya.

Az eseményen köszöntőt mondott Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének elnöke. Hangsúlyozta, fontos, hogy a pécsi gyermekek és családok megismerkedjenek egymással.

Dr. Molnár Balázs, a Kopp Mária Intézet elnökhelyettese kiemelte, az elmúlt tíz évben 24 százalékkal több gyermek született, mint korábban, az Európai Unióban hazánk jár az élen a gyermekek számának növekedésében.

Az esemény fővédnöke, Őri László hangsúlyozta, a megyében zajló óvoda- és bölcsődefejlesztési programot továbbra is folytatják, illetve céljuk a fejlesztésre szoruló iskolák korszerűsítése is. Hozzátette, a társadalom akkor lehet sikeres, ha annak legkisebb alapegységei, a családok is épek és fejlődnek.

Kővári János hozzátette, mindamellett, hogy elengedhetetlenek az infrastrukturális fejlesztések, a gyermekeket igazán boldoggá a családban megélt szeretet teszi.

A délután programját kulturális programok is színesítették, a felállított színpadon zenei, színházi és táncos produkciókat is láthattak az összegyűlt családok. Az este közös táncházzal zárult.