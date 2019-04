A gyermeki lélek leiratai láthatóak

A Pécsi Gyermekotthonban nevelkedő Vavika testvérek rajzaiból nyílt kiállítás Pécsen az Alma Galériában. A tárlatot a Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület és Platthy István művészetterapeuta rendezte.

Az 1989-ben alapított egyesület elsősorban a megyei gyermekotthonban és lakásotthonokban tevékenykedik, az ott nevelkedő gyerekek és fiatalok számára folytat képzőművészet-terápiát és tehetséggondozást.

A hat testvér két éve került be az intézménybe, nevelőik, tanáraik elmondása alapján nagyon tehetségesek, a rajzolás mellett jeleskednek többek között sportban, táncban is. Egytől egyig nagyon lelkesek, minden programban, tevékenységben szívesen vesznek részt. A testvérek művészi színvonalú alkotásait rendszeresen kiállítják, az egyesület január közepétől február elejéig tartó tárlatában is szerepeltek a rajzaik.

Platthy István elmondása alapján a művészeti alkotóközösség az érzelmileg sérült gyerekekben rejlő értékek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. Így a kicsik a lelki problémákból, megrázkódtatásokból és gondokból igazi művészi értéket, művészeti alkotást tudnak létrehozni.

Az Alma Galériában megtekinthető kiállításon az alkotások nem konkrétan az ábrázolásra építenek, hanem az önkifejezés módjára, egyszerű technikai megoldásokat alkalmazva. Ám esztétikai értékük éppen ebben rejlik. Növényi motívumok, állatok is szerepelnek a műveken, de zúgó tengert, fénylő napocskát is lerajzoltak a gyerekek. Ezek mind a kis alkotók lelkének leiratai. A kiállítás hétfőtől péntekig, 13 és 18 óra között látogatható április végéig.