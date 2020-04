A gyógytornával nem várhatnak hónapokig

A járvány terjedésének mérséklésére való tekintettel a gyógytorna magánrendelések többsége szünetel, vagy megváltozott feltételekkel működik. Van olyan fővárosi kórház, rendelő ahol az ambuláns gyógytorna szüneteltetésének idejére összeállítottak testtájanként egy-egy általános gyakorlatsort. A gyógytornászok azt javasolják, hogy amíg a felnőtt páciensek a járványügyi helyzet miatt nem tudnak menni gyógytornára, ezeket a gyakorlatsorokat végezzék el, segítségükre lehetnek az otthoni tornában. S a betegek tájékozódjanak a hírekből, hogy mikor mehetnek újra gyógytornára, hiszen akkor ismét személyre szabott tanácsokkal tudnak segíteni.

A jelenleg hatályos kormányrendelet alapján a kijárási korlátozás idején is van lehetőség fizioterápiás kezelésre, gyógytornára, de szinte senki nem tartja meg magánrendelését.

– Ha a pácienseim interneten, telefonon keresztül megkérdeznek, igyekszem segíteni nekik – mondta el lapunk kérdésére egy gyermekekkel is foglalkozó pécsi gyógytornász. – Mi valójában nem tudunk otthonról dolgozni. Fotó alapján tudok adni tanácsot, de az mégsem olyan, mintha megtapintanám az adott testrészt.

Főleg a kisbabákat kellene első alkalommal személyesen megvizsgálniuk, mert különben nem tudnak szakvéleményt megállapítani. A szakember azt is elmondta, hogy próbálnak újra munkába állni, zsiliprendszerrel, és a higiéniai előírások betartásával, mert az a gyermek, akinek ilyen fejlesztésre van szüksége, nem várhatja meg azt az időt – akár több hónapot – mire minden visszaáll a régi kerékvágásba.

– Azt mondják, hogy nincs olyan, hogy akut, sürgősségi gyógytorna, de ha belegondolunk, mégis van. Egy agyvérzéses pici baba, vagy koraszülött esetén minél hamarabb szükség van a fejlesztésre, a gyógytornára. Velük időben el kell kezdeni dolgozni – fogalmazott a szakember.

Vállalkozók, így dolgozni szeretnének

A magángyógytornászok egyéni vállalkozók, ez azt jelenti, hogy ha nem dolgoznak, bevételük sincs. Sokan bérlik a rendelőt, s a rezsit annak is fizetnie kell, akinek saját helye van, ezért is szeretnének újra munkába állni: – Én is rendeltem kesztyűt és maszkot, mert eddig nem volt eszközünk sem. A gyógytornász magánrendelőknek van ÁNTSZ-működési engedélyük, tehát mi megfelelünk minden követelménynek. Most azon vagyunk, hogy kialakítsuk a működési feltételeinket – fogalmazott a gyógytornász.