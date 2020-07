A gyors fellendülés után kevesebben néznek új ingatlant

Nehéz hónapokon van túl az ingatlanpiac, a koronavírus-járvány ideje alatt jelentősen lecsökkent az adásvételek száma. A veszélyhelyzet megszűnését követő hirtelen fellendülés után most ismét visszafogottabb az érdeklődés a lakások iránt.

Ahogy lapunk is megírta, a koronavírus-járvány miatt tavasszal az adásvételek száma erősen visszaesett a megyei lakáspiacon, március második hetében ez a csökkenés már akár a 60-70 százalékot is elérte. Ahogy akkor írtuk, a piacot a folyamatban lévő ingatlanügyletek tartották életben. Az enyhítések hatására azonban május végén hirtelen ismét megnőtt a kereslet az eladó ingatlanok iránt, és ez a fellendülés nagyjából június elejéig tartott ki.

– A lakáspiacon sok olyan vevő volt, aki már régóta, akár tavaly október vagy november óta kivárt – mondta el lapunknak Pretzl András, a pécsi iHome Ingatlaniroda értékesítési vezetője. – Ők voltak azok, akik májusban elkezdték keresni a lakásokat.

Ahogy a szakértő fogalmazott, hirtelen lett hatalmas a kereslet, és emiatt az eladói oldal nem is vitte lejjebb az árakat. Ez viszont azt eredményezte, hogy a nagy érdeklődés ellenére sok esetben az adásvételig már nem jutott el a folyamat. A keresleti oldalra éppen ezért most a kivárás a jellemző, hogy valamerre mozduljanak el az árak – ehhez kell igazodnia a kínálatnak.

Az országos trendeket tekintve jellemző az, hogy olcsóbban lehet lakáshoz jutni, de a megyeszékhelyen ez még egyelőre nem érezhető. Természetesen azok az ingatlanok, amelyeket jó áron kínálnak, most is hamar elkelnek. A nyáron egyébként is mérsékeltebb az érdeklődés a lakások iránt, hiszen ilyenkor sok ember nyaralni megy, nem feltétlenül ezekben a hetekben nézelődik az ingatlanok között.

A következő fellendülés a pécsi lakáspiacon július végén várható, az egyetemi ponthatárok kihirdetése után. Egyre inkább jellemző, hogy a megyeszékhelyen kezdő hallgatók nem bérelnek lakást, hanem vesznek egyet. A magas albérleti árak miatt ez még mindig jobban megéri, még ha az itt töltött évek után újra is értékesítik az ingatlant.