A gyorshajtás okozta a balesetek legnagyobb részét

Tavaly is számos balesetről számoltunk be olvasóinknak, hiszen a KSH adatai szerint 2019-ben megyénkben összesen 609 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mintegy 10 százalékkal több, mint 2018-ban. A legtöbben csak könnyű sérüléseket szenvedtek, 22 fő viszont életét vesztette az utakon.

Vannak kifejezetten veszélyes útszakaszok, amelyeken évről évre több karambol történik, ilyen a Pécsről Orfűre tartó szerpentin. Ott tavaly márciusban is volt egy nagy baleset, amiben egy autó és egy busz ütközött Mecsekszentkútnál. Akkor egy Cabrio érkezett Orfű felől, amely a szemközti sávba sodródott, és nekicsapódott a Pécs felől érkező busznak. A tűzoltóknak a sofőrt ki kellett vágni az autóból, majd életveszélyes sérülésekkel szállították a kórházba, a buszon pedig egy utas szenvedett súlyos fejsérülést. Nem sokkal később Orfű és Abaliget között karambolozott két autó.

Vannak olyan gyalogátkelőhelyek is, ahol indokolt a fokozott óvatosság, de előfordul, hogy így sem lehet elkerülni a baleseteket. Pécsen, a Lánc utcai zebránál tavaly februárban ütöttek el egy idős hölgyet, akinek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy kórházba szállítását követően életét vesztette. A tragédia híre annyira megrázta a helyieket, hogy gyertyákat, mécseseket és koszorút helyeztek el a zebránál. Októberben is történt gyalogosgázolás, a hónap végén szintén a megyeszékhelyen a Nyugati Ipari út Pécs Pláza mögötti szakaszán egy személygépkocsi elütött egy gyalogost. A 39 éves helyi férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gyalogos láthatósági mellény nélkül közlekedett a sötétben, lakott területen kívül.

Többen sérültek meg a balesetekben

Megyénkben tehát tavaly több személysérüléssel járó baleset történt, mint 2018-ban, szemben az országos adatokkal, amelyek a hasonló esetek számának csökkenését mutatják. A népességszámhoz viszonyítva egyébként az országban a legtöbb baleset Budapesten következett be, a legkevesebb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében. A KSH statisztikájából az is kiolvasható, hogy a Baranyában történt balesetekben tavaly összesen 816-an sérültek meg, ez 12 százalékos emelkedést jelent 2018-hoz képest. A súlyos sérültek száma 225 fő, könnyebb sérüléseket 569-en szenvedtek, 22 ember pedig életét vesztette az utakon. A balesetek túlnyomó része, mintegy 93 százaléka a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása és az elsőbbség meg nem adása miatt. A gyalogosok figyelmetlensége pedig az esetek csaknem öt százalékához vezetett. Ittas állapotban összesen 59 balesetet okoztak, vagyis tízzel többet, mint 2018-ban.