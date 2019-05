Tuzson: a hagyományok megőrzése a cél

Az ország építésztársadalmának bevonásával készül el a közeljövőben a Nemzeti Mintaterv Katalógus, mely nemcsak az építészeti hagyományok fenntartását, hanem a vidéken élő magyar családok otthon­teremtését is segíti. Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár avatta be lapunk munkatársait a részletekbe.

– Mit foglal magába a Nemzeti Mintaterv Katalógus?

– A Lechner Tudásközpont országos építészeti ötletpályázatot írt ki három kategóriában: a kockaházak átalakítása, a kalákában megépíthető családi házak és a korszerű technológiával épülő családi házak terveivel egyaránt lehet pályázni. A terveket összesítő katalógus olyan mintákat fog tartalmazni, melyek egyrészt az adott vidék építészeti jellemzőit tartalmazzák, másrészt segítséget nyújtanak az embereknek, hogy olcsón, gyorsan tudjanak építkezni.

– Mi a célja a katalógus létrehozásának?

-A Nemzeti Mintaterv katalógus ahhoz, a számunkra nagyon fontos célhoz kapcsolódik, hogy megállapítsuk, visszafordítsuk a vidéki kistelepülések elnéptelenedését, erősítsük a falvak megtartó erejét. Ennek érdekében számos kormányzati intézkedés történt az elmúlt időszakban. A Nemzeti Mintaterv Katalógus csak egy eleme annak a komplex fejlesztésnek, amelyről például a Modern Falvak Program is szól.

– Hol tart jelenleg a katalógus összeállítása?

– A katalógusba szánt terveket 2019. június 25-ig lehet beadni. A kész katalógusban körülbelül 150 olyan mintatervet szeretnénk majd szerepeltetni, amelyek képesek átemelni a múlt hagyományait a jövő építészetébe, a minőségre koncentrálnak, ugyanakkor gazdaságosan, könnyen megépíthető házakat mutatnak be. Ebben a modern katalógusban virtuálisan is lehet majd böngészni. Kapcsolódni fog az épületrajzokhoz költségvetésterv is. Így ha valaki vidéken szeretne házat építeni, ki fog tudni választani a katalógusból egy olyan épületet, mely a pénztárcájának is megfelel.

– A katalógusban lévő tervekhez való hozzáférés mindenki számára ingyenes lesz?

– Igen, ezeket a terveket az építkezők meg fogják kapni, és egyszerű, gyors eljárással tudják majd az engedélyeztetést, bejelentést is teljesíteni. Komplex tervcsomagokban gondolkodunk, amelyeket persze bizonyos mértékben adaptálni kell majd a helyi adottságokhoz, de igyekszünk olyan ötleteket összegyűjteni, ahol ez viszonylag egyszerűen megtehető.

– Említette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományokra. Ez mit jelent pontosan?

– Olyan épületterveket szeretnénk, ami az adott terület hagyományait is tükrözi. Ennek keretében már elindítottunk egy másik programot is, aminek a lényege, hogy összeszedjük azokat az építészeti elemeket, amelyek értéket őriznek. A reményeink szerint a most készülő mintaterv katalógus is átemeli majd a nemzeti hagyományokhoz köthető építészeti megoldásokat a 21. századba.

– Mikortól lesznek hozzáférhetők a katalógusba került tervek?

– Az ötletpályázat kiírása az interneten keresztül is elérhető, június végéig várjuk az ötleteket, terveket, majd várhatóan szeptember 20-án kerül sor az eredményhirdetésre. A részletek kidolgozása után, a terveink szerint a jövő évtől már mindenki számára elérhető lesz a sokoldalú mintaterv katalógus.