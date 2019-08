A halászoktól leste el a titkot a győztes mohácsi étel alkotója

A legfinomabb, aranyéremmel díjazott mohácsi halászlevet készítette és a legszebben terített asztal kategóriában is szép eredményt ért el az III. Dunamenti Halfesztiválon a mohácsi Kürtös Csoport.

A busócsoport 1996-ban alakult, azóta minden busójáráson részt vesznek, illetve a Dunamenti Halfesztivál állandó, kiemelkedő szereplői is. A nevüket egy fontos kellékről, a busókürtről kapták. Ez a kürt jelezte a busóknak annak idején, hogy gyűljenek össze, és ezután mentek végig a Sokac-negyed utcáiban.

A 20–25 tagból álló csoport kürtjét egy régebbiről másolták, amit egy padláson találtak. Reiter József készítette a másolatot, aki egyébként a díjnyertes halászlé készítője is. A csoportnak jelenleg három kürtje is van, amelyek mind fából vannak, s szólnak is.

A második Dunamenti Halfesztiválon tavaly ezüst minősítést szerzett a csoport, idén pedig a mohácsi halászlé kategóriában győztesként, arany­éremmel távozhattak, ráadásul övék volt a harmadik legszebben díszített asztalért járó díj is.

– Amikor megtudtuk, hogy elnyertük az aranyminősítést, majd kiugrottunk a bőrünkből. Természetesen egy fergeteges, hajnalig tartó bulival ünnepeltük meg ezt a fantasztikus eredményt, jövőre pedig a vándorkupa a cél – árulta el lapunknak Orsós Diána, a Kürtös Csoport vezetője.

Az idei fesztiválra a csapat már korán elkezdte a készülődést, a közösségi oldalon létrehozott csoportjukban folyamatosan szervezkedtek. A Dunamenti Halfesztivál is fontos esemény már az életükben, így mindig hónapokkal előbb elkezdik a diskurálást, s igyekszik mindenki szabadnapot, illetve szabad hétvégét kérni a program miatt. Orsós Diána elmondta lapunknak, hogy a csapatban több zenész is van, ilyenkor ők is lemondják fellépéseiket, hogy segédkezhessenek a teendőkben.

– A Dunamenti Halfesztivál egy fontos, és nagyon jó program számunkra, mindig sokat készülünk rá. Én általában összeszedem az edényeket, igyekszem mindent leszervezni. Pogácsát szoktunk még sütni ilyenkor, kiflit, illetve a halászléhez a tésztát is együtt főzzük ki. Az asztaldíszítésnél is sikerült bezsebelnünk egy díjat, ami szerintem mindenkit meglepett, de persze nagyon örültünk ennek is.

Reiter Józsefet, a győztes étel alkotóját megkérdeztük a halászlékészítés fortélyairól, aki elárulta lapunknak, hogy tudását még anno a Mohácsi Halászati Szövetkezet tagjaként sajátította el. Sokáig járt a szövetkezettel halászni, s akkoriban egy héten kétszer-háromszor biztosan főztek az öreg halászok bográcsban halat.

– Ilyenkor mindig megfigyeltem, mit, hogyan csináltak, tulajdonképpen tőlük tanultam halászlevet főzni. Ők egy kiló halat használtak, egy fej hagymát, egy kanál paprikát, és tulajdonképpen ennyi a lényeg. A halat természetesen előtte besózom. Én máig is így készítem, hagyományos módszerrel, nincs semmi nagy titok – mondta Reiter József.