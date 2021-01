A harcokban jeleskedő kelták sokáig voltak a térségünk urai

Kik is voltak a kelták? Hol és hogyan éltek? Mi dolguk volt Baranyában? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ, Kovaliczky Gergely, a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának vezetője és Majdán Mira régész segített eligazodni.

A kelták indoeurópai népcsoport volt, Kr. e. a 6. században vándoroltak el a törzsi területükről, ami a mai Németország, Svájc és Ausztria nyugati felén volt. A régészek az első svájci lelőhelyről La Tène kultúrának nevezték el azt a kultúrát, amit később elterjesztettek. Magas szintű vasművességgel dolgoztak, nagyméretű házakat építettek, falvakban éltek és harcokban sokszor jeleskedtek, ezért zsoldosként szolgáltak a rómaiak, a görögök konfliktusaiban – mondta Majdán Mira régész, a téma egyik szakértője.

Raboltak, nagy méretű falusi házakban éltek

A kelták Kr. e. 387-ben Rómát is kifosztották, bár tartósan elfoglalni nem tudták. A delphoi jósdát is sikerült a Kr. e. III. században kirabolniuk, s nagyjából ebben az időben jutnak el a Kárpát-medencébe, kezdenek el itt letelepedni. Pontos adatok nincsenek arra vonatkozólag, hogy a mai Baranya területén mennyien élhettek, a régészek jelenleg 15–20 településről tudnak, ahol kelták élhettek, de ez a szám még nőhet.

Azt, hogy mennyien lakhattak egy-egy „baranyai” faluban azért nem tudják megmondani, mert teljes feltárt települések nincsenek Baranyában, de Sopron, vagy Budapest környékén talált egybefüggően feltárt településekből kiindulva 40–50 házzal rendelkező nagyobb falvak lehettek itt is. Majdán Mira azt is elmondta, hogy megfigyelhető egyfajta településkoncentráció a Mecsek déli oldalán, mert ezen a részen több település sorakozott egymás mellett.

A kelták otthonai hasonlítottak a hagyományos falusi házakhoz: cölöpszerkezetes épületek voltak, a cölöpök között vesszőfonatra tapasztott sárral, vélhetően náddal vagy zsúppal fedett nyeregtetővel. Külön helyiségben volt a konyha és a lakószoba, melléképületben pedig lehetett például egy szövőműhely, vagy éppen a napi gazdasági tevékenységeket kiszolgáló rész.

Az arisztokrata főuraknak clienseik voltak

Kovaliczky Gergely, a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának vezetője a római korban a kelták életében bekövetkezett változásokról azt mondta, hogy a Kr. u. 1. században a Római Birodalom meghódította ezt a területet is és Pannonia provincia része lett. A bennszülött lakosság a peregrinus jogállást kapta: szabadok voltak, de nem római polgárok. A római provinciákon a közigazgatást rendszerint katonák irányították, általában úgy, hogy bevonták a helyi arisztokráciát is: ez az itteni őslakos kelták esetében is így volt, akik között is voltak befolyásosabb, gazdagabb családok, amelyeknek cliens – alárendelt – családjaik voltak. Az arisztokraták nagyméretű cölöpszerkezetes házban éltek, de már kőépületet is laktak – egyelőre Baranyában még nem találtak erre utaló nyomot.

A rómaiak nem formálták teljesen át az itteni társadalmi berendezkedést, ezért is maradtak meg a törzsi beosztások, a civitas peregrinák, az autonóm törzsi területek; Baranyában két törzsnek, az Andezites és Hercuniates törzseknek lehettek a szállásterületeik, a Mecsek lehetett köztük a választóvonal.

Asszimilálódtak a római kultúrába

Kovaliczky Gergely hozzátette: ennek a romanizációs folyamatnak volt a része az, hogy a helyi lakosságot besorozták gyalogos, lovas alakulatokba; távoli háborúkban vettek részt, megtanultak latinul, elsajátították a latin kultúrát. Huszonöt év szolgálat után leszereltek, és visszatérve a szülőföldjükre a gyermekeik már a római kultúra alapjait sajátították el, így a katonai közigazgatás irányítását átadhatták már a romanizált helyi elitnek is a rómaiak.

– A Pereked mellett feltárt arisztokrata kocsisíron is egy olyan helytartói jelvény volt megtalálható, ami ezt jelezte – mondta Kovaliczky. A Pécstől nem messze, Réger Viktor önkéntes lelőhelyfelderítő által megtalált sír viszont valami másról is tanúskodik: méghozzá eltérően a hasonló kocsisírokról hiányzik róla a rómaiknál nagy tiszteletnek örvendő Bacchus-kultuszt ábrázoló díszítés, az ősi kelta triszkelion minta viszont ott van – ez pedig némi fejtörést is okoz a szakembereknek.

Bár egyelőre a lovakat, vadászebeket és a kocsit találták meg, vélhetően a tulajdonos padkás hamvasztásos sír fellelésével erre a kérdésre is választ találhatnak, amiben várhatóan fegyverek – pajzs, lándzsa, kard – is lesznek, ékszerek és edények is.

A hihetelen épségben megmaradt lelet izgalmas munkát ad a múzeumi szakembereknek

Fotó: JPM

A Jakabhegy és a Makár teljes területe is kelta régészeti lelőhelynek minősül

Igazi kincset is találtak

A kelták által lakott települések közül az egyik legismertebb talán a Jakabhegy. Ez már nagyjából Kr. e. 1200 körül lakott terület volt az úgynevezett urnamezős kultúra idején, majd a hallstatt kultúra népcsoportja emelte itt az első földsáncokat az itteni hatalmas településüket védendő, később pedig a kelták ezt magasították, erősítették meg. Jelentősebb éremlelet egyébként szintén a Jakabhegyről került elő:, római és görög ezüstpénzeket találtak, több mint ötvenet, amiket a Kr. e. 2. és 1. század fordulójára datálnak.

Kevesen tudják, hogy Pécsen az egész Makárhegy régészeti lelőhelynek minősül – építkezéskor ezt figyelembe kell venni –, vélhetően itt is egy kisebb külső település lehetett a jakabhegyi erődítmény mellett a hierarchikus településszerkezetnek megfelelően.