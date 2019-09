A Harkányi Strand- és Gyógyfürdő lett Az Év Fürdője

Ezen a nyáron immár ötödik alkalommal hirdette meg Az Év Fürdője versenyt a termalfurdo.hu. A közönségszavazáson a hazai fürdők ezúttal is három kategóriában versenyeznek egymással.

A legnagyobb és legismertebb, valamint nagyvárosokban található fürdők „Az Év Fürdője 2019” kategóriában, a regionálisan ismert fürdők „Az Év Regionális Fürdője 2019”, míg a kis településeken található kis fürdők „A Helyiek Kedvenc Fürdője 2019” kategóriákban indulnak. Az augusztus 31-én lezárult verseny – melyre összesen 153 ezer szavazat érkezett – az idén baranyai sikert hozott, ugyanis a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő lett Az Év Fürdője. Az Év Regionális Fürdője a Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, A Helyiek Kedvenc Fürdője címet pedig Miskolctapolcai Strandfürdő szerezte meg.

A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 13,5 hektáros ősparkjában májustól szeptember közepéig szabadtéri strand-medencék, feszített víztükrű uszoda, gyermekmedence és csúszda várja a strandolás szerelmeseit. A park kiemelten szép, árnyas zöldfelületekkel rendelkezik és számos műalkotással, szoborral fogadja az ide látogatókat. Gyermekeknek külön foglalkoztató és vízi játszótér áll rendelkezésre, emellett a Dél-Dunántúl legnagyobb – 15 méter magas, összesen 7 csúszdapályával rendelkező – csúszdaparkja a strand vendégei számára korlátlanul és ingyenesen használható. A rendkívül választékos és színvonalas vendéglátóhelyek kalória- és allergénfigyelő kínálattal is a látogatók igényeit szolgálják.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a város önkormányzata kiemelten kezeli a fürdő fejlesztését, melynek már vannak látható eredményei – mint a 2016-ban átadott csúszdapark, a Lepke medencék felújítása, a beltéri Gyermekvilág kialakítása és a II-es épület felújítása –, ám a fejlesztéseik összességét tekintve még a beruházások elején tartanak, hiszen minden bizonnyal ősszel megkezdődnek a hármas medencecsarnok kivitelezési munkálatai.

– Nagyon örülünk annak, hogy a vendégek látják a fejlődést, hiszen minden változás, ami a fürdőben tapasztalható, az ide látogatókért történik, hogy kellemesen töltsék a nálunk eltöltött időt és élményekkel gazdagodva térjenek haza – mondta Baksai Endre Tamás. A város vezetője hozzátette azt is, hogy nemrégiben a Virágos Magyarország versenyben is bizonyított a város. A virágosítás egyik fő területe a fürdő parkja volt, melyről folyamatosan elismerő szavakat kapnak az itt fürdőző vendégektől is.

– A Harkányi Gyógy-és Strandfürdő már az első évektől kezdve benne volt a Top10-ben Az Év Fürdője szavazások során. Az elmúlt évek folyamatos és jól átgondolt fejlesztései, az egyre szélesedő gyerek és családbarát programválaszték, a sok változatos és vendégorientált nyereményjáték, valamint az egyre több és nevesebb fellépőt felvonultató fesztivál és rendezvény hatására a vendégek ismételten felfigyeltek Harkányra, mondhatom az ország minden pontján. Emiatt a szavazatszámaink az elmúlt két évben folyamatosan emelkedtek, valójában évente közel duplázódtak, ezzel tükrözve a gyógyfürdőnkkel szembeni vendégelégedettséget. Nagyon büszke vagyok az eredményre, mert visszaigazolja, hogy jó úton halad a Harkányi Gyógyfürdő és jó látni, hogy a vendégeink viszonozzák azt az hihetetlen mennyiségű energiát és törődést, amelyet a fürdő minden munkatársa a vendégeinkre fordít – mondta Zsadányi Zsolt, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. marketing igazgatója.