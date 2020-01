A hazánkban is honos erdei fülesbagoly az év madara 2020-ban

A Magyar Madártani Egyesület lakossági szavazás alapján választja meg az év madarát. Tavaly az erdei fülesbagolyra voksoltak legtöbben, így Magyarország legismertebb és a lakott területeken is leggyakoribb bagolyfaja lett az idei év madara.

A Magyar Madártani Egyesület még 1979-ben indította el az „Év madara” programot, melynek célja természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. A lakossági netes szavazáson három bagoly közül választhattak – erdei fülesbagoly, uráli bagoly és füleskuvik –, a legtöbben az Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában honos erdei fülesbagolyra voksoltak.

A közepes termetű, álcázó mintás tollazatú, hosszú felmereszthető tollfülű bagoly szárnya hosszú és keskeny, röpte csapongó. A fiókák első tollazatát fehéres pehelytollak alkotják. Ragadozó életmódot folytató faj, fő táplálékát kisrágcsálók képezik, de helyenként és időszakonként jelentős lehet énekesmadár zsákmányolása is. Védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Kedveli a nyílt füves térségekkel, szántókkal határolt erdőszegélyeket, a fákkal, facsoportokkal tarkított sík- és dombvidéki agrártájakat. Az utóbbi évtizedekben a lakott területekre is beköltözött, védelmét leginkább műfészkek kihelyezésével segíthetjük elő.

A Madártani Egyesület információi alapján az erdei fülesbagoly európai állománya 185–240 ezer párra tehető, de Oroszországban még további 50–500 ezer pár költhet. A világállomány mintegy 28%-a él Európában. Hazánkban 6500–12 ezer párra becsülhető a fészkelők száma, Baranyában 300–400 pár költését feltételezik. Az elmúlt hétvégén tartották az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos, lakossági felmérését, melyen bárki részt vehetett. Ám az egyesület felhívja a figyelmet, hogy a telelő baglyokat nem csak ilyenkor lehet számolni. A bagolycsapatokról egész télen várják az adatokat, melyeket akár utólag, a tavasz folyamán is érdemes beküldeni, mert ezek is bekerülnek az éves összesítésbe.

Tíz fülesbagoly lakik a fenyőfáján

Gyakran találkozhatunk erdei fülesbagollyal parkokban, közintézményekhez tartozó udvarokban, de magánházak kertjeiben is időről időre megjelennek. Mészáros Csaba, a Mr. Remy Gyrosos tulajdonosa is egy erdei fülesbagoly családnak örülhet, mint mondta Bicsérd külterületén található telkére költöztek be a most telelő madarak. Az elején azt hitte csak hárman-négyen laknak a 40 éves, 15 méter magas fenyőfáján, majd megszámolta őket és kiderült, hogy népesebb a család, tizen vannak. Először meglepődött, arra gondolt, hogy a köpetektől, ürüléktől nehezen tartja majd tisztán a területet, de mindent összevetve nagyon örül a baglyoknak. Lapunk kérdésére azt is elmondta, egyébként is madárbarát, etetni is szokta a madarakat.