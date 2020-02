A házasság hetében számos jó program közül válogathatunk

A Házasság hete kezdeményezés közel két évtizede indult Angliából, amelyhez mára már 4 kontinens 21 országa csatlakozott.

Baranyában is több településen készülnek programokkal: Mohácson február 13-án dr. Csókay András professzor és felesége tesz tanúságot hitről, házasságról és családról, az előadás 18 órakor veszi kezdetét az Ifjúsági Centrumban. A belépés díjtalan, a programon a helyi karitász adománygyűjtést szervez, egy nehéz helyzetbe került család megsegítésére.

Február 16-án 17 órakor pedig a házasok megáldására kerül sor szentmise keretében, a Belvárosi templomban, utána pedig egy koccintásra várják a párokat a plébánián.

Pécsett február 8-án vette kezdetét a Házasság hete rendezvénysorozat és a héten több program is várja még az érdeklődőket. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint február 13-án 18 órakor „Mi ketten és a pénz” címmel dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta tart előadást a Pécsi Püspökség Magtár Látogatóközpontban – a belépés díjtalan, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Február 15-én 11 órakor Flashmob házaspárokkal, majd 11.30-kor „Lakodalom van a mi utcánkban!” címmel a Hosszúhetényi Népi Együttes lakodalmas táncműsorral várja az érdeklődőket a Tesco Kincses úti áruházában.

Február 16-án 15.45-kor családos felvonulás indul a Széchenyi térről, három irányba, felekezettől függően. A Ferences templomban a házaspárok megáldásával, szentségimádással, és 17 órakor szentmisével zárul a program.

– Szigetváron ma, február ­11 -én Alma és a fája – transzgenerációs jelenségek a családban címmel Schell Gergely pszichológus, pár- és családterapeuta tart előadást 18 órai kezdettel a zeneiskola hangversenytermében – a belépés díjtalan. Február 14-én 15 órakor pedig Szentségimádást tartanak a Szent Rókus templomban – közölte a Pécsi Egyházmegye.

Féláron mehetnek az állatkertbe is

A házasság hetében, február 9. és 16. között a „Kéz a kézben félpénzen” akció keretében a párok 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak belépőjegyet a Pécsi Állatkertben és a Pécsi Püspökség turisztikai helyszínein, a kinyomtatott kupon felmutatása ellenében.

A kedvezményes jegy vásárlására jogosító kuponok interneten letölthetők.

A februári Házasság hete rendezvénysorozat bevezetőjeként szerelmi kalandtúrát is hirdetett közös szervezésben a Pécsi Egyházmegye, a Borostyán Egyesület és a Házas Hétvége Közösség. A párkapcsolat-erősítő játék célja az volt, hogy a párkapcsolatban élők a mindennapok rohanásában is odafigyeljenek egymásra és közelebb kerüljenek egymáshoz játékos feladatok segítségével. Az öt feladatból álló kalandtúrát a menetlevélben megadott feladatok elvégzésével, illetve az azokat igazoló pontok kitöltésével lehetett teljesíteni 2020. január 19. és február 10. között – a nyerteseket e-mailben értesítik.