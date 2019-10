A helyben készült lekvárnak, szósznak nem lehet ellenállni

Kellemesen fűszeres almaillat lengte be a bodai Érted, Együtt Szociális Szövetkezet üzemét szerda délelőtt. A telephelyen tartósítószer-mentes lekvárokat, ivóleveket, birsalmasajtot és zöldségszószokat is kóstoltunk.

Egyre több helyen megtalálhatóak a térségben a bodai Érted, Együtt Szociális Szövetkezet zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemében készített termékek. A közmunkaprogramból kiemelve létrehozott szövetkezet hét főállású foglalkoztatottja lekvárokat, ivóleveket, savanyúságokat készít, jelenleg harmincegy termékük van. Az üzemben bérfeldolgozásra is gyártanak, kistermelők, magánszemélyek megkereséseit is vállalják. A jövőben egy mintabolt kialakítását is tervezik.

A receptekről is kérdeztük az üzemben dolgozó hölgyeket, de mint mondták ezek titkosak. Nagy vonalakban azért el szokták mesélni az érdeklődőknek, hogyan készülnek a termékek, de a hozzávalók pontos arányát csak ők ismerik, nagyjából egy év alatt kísérletezték ki a tökéletes ízeket, textúrákat. Lajtman József alpolgármester, projektvezető elmondta, a Bodán készült lekvárokat, chutney-kat alapvetően az almás ízvilág jellemzi, a harmincegy termék közül mintegy huszonegy almaalapú. Ezen kívül többek között idénygyümölcsökből is főznek, birsalmás, szilvás dolgokat is készítenek, azok is népszerűek.

– Igyekszünk a termékeket minél több helyre eljuttatni, Pécsen, Kiskorpádon, Dombóváron is jelen vagyunk és Szigetvár felé is terjeszkedünk. Célunk, hogy ne csak a piacokon, hanem az üzletekben is megtalálhatóak legyenek a bodai termékek, mert a piacon sem tudunk mindig ott lenni, termelnünk is kell – fogalmazott a projektvezető.

A különleges termékeikre nagy a kereslet, a helyiek is szívesen látogatják az üzemet. Ottjártunkkor éppen rozmaringos almachutney rotyogott a fazekakban, de mint megtudtuk hamarosan elkezdik a karácsonyi almalekvár, a sütőtökös narancslekvár és a narancsos répalekvár készítését is. Ezeket az ünnepek közeledtével sokan vásárolják.

Kajszibarack, szőlő és datolyaszilva

A településen huszonnyolc hektáron gazdálkodnak, az önkormányzatnak saját szőlője, gyümölcsöse és pincészete van és hosszú évek óta foglalkoznak csemegepaprika-őrlemény készítésével is. A búza és a szója szép termésátlagot hozott idén, és a kajszitermés is kiváló lett. A mezőgazdasági munkák között az évek során helyet kapott már a gyógynövénytermesztés is, két területen mórmályvát termeltek a dolgozók, melyet az első aratás után a baksai gyógynövény-feldolgozó vásárolt fel. Tavaly első alkalommal rendezték meg Bodán a különleges Datolyaszilva Napot, melyre az ország több különböző pontjáról is érkeztek érdeklődők. Az egzotikus gyümölcs igazi kuriózum hazánkban, a bodai szőlőhegyen lévő kultúrán kívül csak Zala megyében foglalkoznak a termesztéssel. A helyi őstermelő, Keszü Béla telkén négyszáz datolyaszilvafa sorakozik. A gyümölcs október végén érik majd, a tavalyi rendezvény sikerét tekintve valószínűleg idén is megrendezik majd a Datolyaszilva Napot.