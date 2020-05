A helyi egyesület szervezett gyűjtést Újhegyen

Tartós élelmiszereket, higiéniai termékeket osztottak szét rászoruló családok között Újhegyen, egy helyi egyesület szervezésében.

Só, cukor, tészta, szappan és mosogatószer is sorakozott többek között szombat délelőtt a Pécsújhegyi Környezet és Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület központjában. Az összegyűlt élelmiszereket, higiéniás termékeket a helyi, rászoruló családok között osztották szét, hogy ezzel is segítsék őket a veszélyhelyzetben.

– Jellemzően újhegyi lakosoktól jöttek az adományok, de a gyűjtés híre messzire jutott, így kaptunk a belvárosból is felajánlást – mesélte Magyarné Kelemen Anna, az egyesület elnöke.

Összesen 21 családnak okoztak örömet az ajándékokkal, kaptak belőle többgyermekes családok, egyedülálló nyugdíjasok és betegséggel küzdők is.

Az egyesület tagjai előzetesen felmérték, kik szorulnak segítségre, és ha olyan körülményeket láttak, megkérdezték az érintetteket, hogy elfogadják-e a csomagokat. Voltak, akiknek csak higiéniás termékekre volt szüksége, más inkább az élelmiszernek örült – az ajándék összeállításánál erre is figyeltek.

Magyarné Kelemen Annától azt is megtudtuk, hogy az akció sok mindenkit megmozgatott, a kiosztásban segítettek a Pécsújhegyi Polgárőrök és a Pécsújhegyi Polgári Nyugdíjas Klub tagjai is. Annak ellenére, hogy az egyesület sincs most könnyű helyzetben, ezt a karitatív tevékenységet nagy lelkesedéssel végezték.

A pályázatok eredményére várnak

Az egyesület rendszerint számos programot szervez, amelyek népszerűek a helyiek körében. Tavaly is megtartották többek között a nőnapot, a retró majálist és a családi juniálist. Az idei programok egyelőre bizonytalanok, hiszen az egyesület nem tudja, hogy csak a fennmaradáshoz kapnak majd támogatást, vagy egy-egy rendezvényt is megvalósíthatnak. Ahogy az elnök mondta, több pályázatot és támogatási kérelmet benyújtottak, ezek eredményére várnak, és keresik a további lehetőségeket is. A kialakult helyzetben már eddig is sok támogatást kaptak az egyesület tagjaitól és az újhegyi lakosoktól, ami segíti fennmaradásukat a körülmények stabilizálódásáig.