A helyi termelőket segíti majd a piac

Zöld utat kapott a termelői piac építése Vajszlón.

Nagy beruházások valósulhatnak meg a következő években az ormánsági településen, az egyik közülük egy termelői piac létrehozása.

Az önkormányzat erre már korábban kapott csaknem 150 millió forintos támogatást a Terület- és Településfejlesztése Program keretében, de végül az összeg fejében nem sikerült kivitelezőt találni a megvalósításhoz a közbeszerzési eljárás keretében. Éppen ezért kérték a pályázati forrás megemelését, amit a közelmúltban a kormány elfogadott. Így tehát a harmincmillió forintos többlettámogatással már semmi sem áll az építkezés útjában.

Ahogy Horváth István, Vajszló polgármestere kérdésünkre elmondta, a projekt kapcsán már érvényes kivitelezői szerződéssel rendelkeztek, amely akkor lépett hatályba, amikor a ráemelési kérelmet elfogadták.

Most már tehát minden megy a maga útján, és a tervek szerint tavasszal, amikor az időjárás már megengedi, elkezdődhetnek a munkálatok.

A polgármester azt is elmondta, hogy a nagy piacteret térkőburkolattal fedik le, egyik oldalán üzletek és a kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet. A piaccsarnok felülről fedett, de körben nyitott tér lesz. A beruházás célja egy olyan termelői piac létrehozása, amely a friss, helyi és környékbeli termékek népszerűsítésével megerősítheti a térségben működő családi gazdaságokat.

Megoldották a csapadékvíz elvezetését

A településen ezeken kívül is folyamatosak a fejlesztések. Nemrég készültek el például a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer munkálataival, valamint dolgoznak a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálat központján is. A csaknem nyolcvanmilliós beruházás során egy teljesen új épületet húznak fel a szolgálat számára, amelyre azért volt szükség, mert a régi hely a megnövekedett igények kiszolgálására már nem volt alkalmas. A tervek szerint nappali ellátást is fognak biztosítani a rászorulóknak az épülő központban, mert erre is nagy igény mutatkozik. A szennyvíz- csatorna fejlesztését is célul tűzte ki az önkormányzat, de a közbeszerzés ennél a projektnél sajnos csúszik.

Tervezik már a sportkomplexumot is

Szintén a közelmúltban derült ki, hogy Vajszlón egy komplex sportlétesítmény is épülhet. Az előkészítő munkákra ugyanis a kormány több mint kétszázmillió forintot biztosított. A projekt terveivel augusztusig kell elkészülni. A beruházás során a sport­uszoda mellett sportcsarnok is épülne a nagyközségben, valamint korszerű szálláshelyekről is gondoskodnának. A fejlesztés az egész térségre hatással lesz, hiszen a környéken nincsenek hasonló létesítmények. Korábban már megírtuk, hogy a beruházás kapcsán a helyi általános iskolában sporttagozatot szeretnének indítani, ahova a messzebbről érkező tanulók is jelentkezhetnének, a tanítási szünetekben pedig edzőtáborokat is szervezhetnek.

Képünk illusztráció.