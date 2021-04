A helyi termelőkkel is kellene egyeztetni a vásárcsarnok ügyében

Úgy tűnik, hogy a városvezetés éppen azzal a szövetkezettel nem egyeztet a vásárcsarnokról, amelyik rengeteg baranyai, valóban helyi termelőt összefog. A Patrónus Szociális Szövetkezet úgy látja, hogy szívesen tárgyalnának az önkormányzattal, nyitottak lennének az együttműködésre.

„A város számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is alapvető fontosságú a helyi gazdaság fejlesztése és a helyi termékek előnyben részesítése (a rövid ellátási láncok erősítésével), következésképpen egy új, nagyobb és modernebb vásárcsarnok alapvető szükséglet” – még ma is ez olvasható a Pécsi Városfejlesztési NZrt. honlapján.

Korábban, az előző városvezetés idején a több mint hárommilliárdos fejlesztés tehát nem csupán azt a célt hivatott szolgálni, hogy modernebb, tisztább, kényelmesebb körülmények közé kerüljenek az árusok és a vásárlók, hanem a tágabb értelemben vett fontosabb elgondolást is: a helyi termelők helyzetbe hozását a fenntartható gazdaság, gazdálkodás és fogyasztás elősegítését. Ez az elv mintha kikopni látszana, pedig ez volt az egyik központi eleme a fejlesztésnek – erre az egyik termelői piacon árusító gazda hívta fel a figyelmet.

– Szeretnénk mi is tárgyalni a városvezetéssel és a Pécsi Vagyonhasznosítóval a vásárcsarnok jövőjéről, igyekszünk konstruktívan hozzáállni az ügyhöz – mondta megkeresésünkre a helyi termelőket összefogó és a Kossuth téren, a Búza téren és a Mecsek Áruháznál termelői piacokat szervező Patrónus Szociális Szövetkezet elnöke, Varga Zsanett. Az agrárkamarával és a Magosszal is együttműködő szervezet is kifejezetten olyan termelőket tömörít, amelyek valóban és ellenőrzötten helyben készítik el árujukat, egészen az előállítástól az elkészült termékig minden helyben készül, így ha a vásárcsarnokban helyi termelőket szeretnének látni, akkor ez a szervezet megkerülhetetlen. Azért is fontos lenne a velük való tárgyalás, mert ők azok, akik sokszor csak idényjelleggel tudnak megjelenni a létesítményben. A helyi gazda meglátására reagálva a szervezetnél is fontosnak tartanák, hogy tagjaik is valamilyen módon megjelenhessenek a létesítményben, vagy mellette.

A felvetés azért is vált időszerűvé, mert az önkormányzat nemrég közleményben azt írta, hogy a csarnok bérlőivel folyamatosan egyeztetnek és arról is beszéltek, hogy céljuk minden szereplő, így a vásárlók, a bérlők, és az önkormányzat érdekeit figyelembe vegyék.