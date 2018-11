A héten citrusfélékből volt gazdag a kínálat

Ahogy minden évben, novemberben kezdődik a déligyümölcsök szezonja, igen jó áron lehet kapni már a mandarint is.

Mintegy 650 forinttól már igazán szép árut láthatunk az árusok standjainál. Több pulton is találkozhattunk az import narancsok közül is az egyik legkedveltebb fajtával, a görög naranccsal. A szebb gyümölcs kilónkénti ára jelenleg 390 és 460 forint között mozog.

Volt, aki nemcsak néhány szem narancsot vásárolt, hanem egy egész zacskóval. Erzsébet elmondta, azért vett ilyen sokat a citrusféléből, mert a hétvégén meglátogatják az unokái, akik imádják a narancsot.

A mutatós, hibátlan kivi is ugyan import, de már hozzájuthatunk 430–540 forintos áron. A dióbélnek végre beállni látszik az ára, az idei rossz termés ellenére 2500–3500 forintért vihetünk sütibe, salátákhoz vagy akár tészta- és húsételekhez.

Egyes pultokon a nyári hangulatot idézve, találkoztunk ananásszal is, melyet átlagosan 450 forintos áron kínáltak a kereskedők. A hideg magával hozza a megfázásokat is, amire a gyömbér jelent sokak számára gyógyírt. Mézzel, fokhagymával, fekete retekkel összekeverve immunerősítésre és érrendszeri gondokra is tökéletes.

Aktuális árak a baranyai piacokon és vásárcsarnokokban (forint/kilogramm)

Alma 220–250

Almapaprika 380–410

Ananász 450–500

Batáta 550–800

Bogyiszlói paprika 390–650

Burgonya 125–250

Csemegeuborka 350–640

Csöves kukorica 100–120

Dió 2500–3500

Fehérrépa 890–1800

Fejeskáposzta 180

Fokhagyma 900–1200

Hagyma (savanyításhoz) 350–550

Kapor 150–200 Ft/csokor

Karalábé 170–250 Ft/db

Karfiol 350–450

Kelkáposzta 380–450

Kivi 430–540

Koktél paradicsom 840–1100

Körte 300–499

Lecsópaprika 200–350

Lilakáposzta 260

Narancs 390–460

Mandarin 650–700

Paprika (sárga húsú) 300–590

Paradicsom 390–440

Sárgarépa 299–399

Sörretek 299–400 Ft/csomó

Sütőtök 220–250

Tojás 22–43 Ft/db

