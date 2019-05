A híres ormánságira emlékeztek a kiránduláson

Kodolányi János emléke előtt tisztelgett a Pécsváradi Várbaráti Kör a közelmúltban egy régóta tervezett kirándulással.

Tillai Gábor vezetésével a 25 fős csapat a túrát Dráva­sztárán kezdte, majd ellátogattak Sellyére, Szaporcára és Kémesre is. Megismerkedtek a fakazettás templomokkal, ritka növényeket csodáltak meg, és még egy hajóúton is részt vettek.

Mivel az egyesület már régóta ápolja az idén 120 éve született és 50 éve elhunyt Kodolányi János emlékét, Vajszlón is meglátogatták az író tiszteletére berendezett múzeumot, ahol egy koszorút helyeztek el.