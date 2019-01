A hit nagy segítséget nyújt a hajléktalanok számára

Ezért tartják fontosnak a kertvárosi Remény Háza munkatársai, hogy a szegényeken és hajléktalanokon segítő nappali melegedőre is Isten áldását kérjék az új év elején. Ennek kapcsán beszélt Sas Norbert kertvárosi káplán tapasztalatairól.

– A Remény Háza olyan hely, ahol igazán érezzük azt a küldetést, amit Jézus maga végzett: azokhoz fordul az egyház, akikhez Jézus is, a szegényekhez. 2011 óta működik ez az intézmény, amely naponta közel 80 hajléktalant lát el. Megkapják az alapvető szükségleteiknek megfelelő ellátást, de nem csak erről van szó. Itt támogatást találnak, itt foglalkoznak velük, itt fontossá válnak az egyház számára. Sokaknak éppen ezért válik otthonukká ez a hely. Azt érzik, hogy itt szívesen fogadják őket, és figyelnek rájuk – mondta az esemény után a káplán.

A Remény Házának szentelésén az intézmény lakói, a hajléktalanok is jelen voltak. A speciális áldás bennsőséges ünnep is volt egyben.

– Minden évben elvégezzük itt is a házszentelést. Sokan az utcán élnek az emberek közül, akik ide betérnek melegedni. De sokak számára éppen ezért ez lesz az egyetlen „otthon”, ahol szívesen fogadják őket. Jézus azok közé lépett be, akik a periférián éltek, akiket kitaszítottak, és éppen ezért kell őt elvinni a házszentelésben is a hajléktalan emberek közé. Sokan tekintik otthonuknak ezt a házat, így a ház megáldása számukra nem jelent problémát, sőt örömmel fogadják. Talán nekik nagyobb szükségük van Jézus jelenlétére és együttérzésére, együtt szenvedésére, mint sokaknak. Ilyenkor az egész intézményt megáldjuk, mindent, amit mind a dolgozók, mind a hajléktalan testvéreink használnak – mondta Sas Norbert.