A hívők fotóival töltenék meg a pécsi templomot

A pálos templom nagyhéten 17 és 19 óra között tart nyitva – a pécsi pálos atyák közleménye szerint. Ebben az időben csendes szentségimádásra van lehetőség. Az atyák arra kérnek mindenkit, az idősekre és veszélyeztetettekre tekintettel, a koronavírus nagymértékű fertőzőképessége miatt, hogy 17 és 18 óra között a 60 év fölötti, illetve a veszélyeztetett csoportba tartozók, azaz a krónikus betegséggel küzdők, 18 és 19 óra között pedig a fiatalabbak, 60 év alattiak látogassák a templomot.

Olaszországból indult mintára a padokra kerülnek ki a hívek által beküldött képek

A Magyar Katolikus Püspöki Kar március 17-én kelt rendelkezésének megfelelően március 22-től, nagyböjt negyedik vasárnapjától kezdődően a pálos templomban se tartanak nyilvános szentmiséket. A templomot azonban nyitva tartják 17-től 19 óráig.

A pálos templomba járó hívek kezdeményezésére „Van képünk Hozzá!” címmel, az Olaszországból indult példát Pécsett is követnék: a Milánótól 20 km-re fekvő Robbiano di Giussano egyházközségének plébánosa rendkívül leleményes módon népesítette be híveivel a templomot a koronavírus-járvány idején. Az atya megkérte híveit, hogy küldjék el fotóikat, amiket ő kinyomtatott és feltett a padokra, utalva ezzel a jelenlétre és a visszatérés reményére. Az ötletet már Magyarországon is átvették, a kecskeméti Szentcsalád Plébánián, és Pécsett a pálos templomban is elindult a fotók gyűjtése. A kezdeményezés részletei a Magyar Pálos Rend honlapján megtalálhatók.