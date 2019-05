A hölgy, aki robogóval járja keresztül-kasul Szigetvár térségét

Füredi Bayer Éva az egyszemélyes mindenes a szigetvári Vöröskeresztnél. Ám ez csak a látszat, az ide tartozó 71 településről első szóra kétszáznál több embert tud mozgósítani.

– Főigazgatói dicséretet kapott május 8-án. Milyen indokkal és miért pont ekkor?

– Mint ismeretes, az 1859-es solferinói csata utáni sérültellátás teremtette meg a nemzetközi Vöröskeresztet, Henry Dunant svájci üzletember jóvoltából. Május 8. az ő születésnapja, és ekkor tartják a Vöröskereszt világnapját. A dicséretet pedig a szigetvári térségben 27 éven át töretlen lelkesedéssel végzett munkáért kaptam. Egyébként én már a születésem pillanatától elköteleztem magam a gyors elsősegélynyújtással, mert a mentő Vasasról Pécsre menet a nagy havazásban árokba futott, és ott hoztak világra.

– Mióta létezik a Vöröskereszt Szigetváron?

– Még Biedermann Elza bárónő alapította az I. világháborús sérültek ellátására közel száz évvel ezelőtt. Ami pedig engem illet, én a délszláv háború idején 1992-ben kerültem ide, másfél évtizeden át egyedül tartottam a frontot, két esztendeje pedig közfoglalkoztatottak segítenek.

– Mi itt a napi teendő?

– Az elsődleges a véradás szervezése. Ami nem kis dolog, mert az agitáláson, a meghirdetéseken túl a logisztika is idetartozik. Havonta 12 véradásról van szó, a körzet 71 településén, s olykor napjában több helyre is elmegyünk. Emellett a gépjárművezetők elsősegély-oktatása, vizsgáztatása, az általános és középiskolások évi nagy térségi versenyének megszervezése a fő feladatunk. Továbbá katasztrófák veszélyelhárításában is aktívan közreműködünk. Továbbá táborozni visszük a hátrányos helyzetű gyerekeket Terecsenyre, Boldogasszonyfa mellé.

– Mire igazán büszke a 27 év során?

– Pár esztendeje egy közeli faluban egy roma házaspár nem tudta fizetni a lakáshitelt, így nem volt hol lakniuk, s elvették a három gyereküket. Kedves, dolgos emberek lévén, az önkormányzat karácsony előtt adott nekik egy kis házat, amit helyre kellett pofozni. A Vöröskereszt összefogásában pedig napok alatt lett bútor, berendezés, így az ünnepre már újra együtt volt a család. Hasonló történet egyébként még jó néhány akad.

– Hogy bírja ezt a rengeteg vidéki szervezési munkát?

– Robogóval. Lánykorom óta mindig volt kismotorom, és itt Szigetváron is ez a védjegyem, erről ismernek a környéken immár másfél évtizede.