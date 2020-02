A hulladékudvarokban adhatjuk le a fenyőket

A gyűjtőjárat január végéig dolgozott, az összeszedett tűlevelűek az erőműbe kerültek.

Igaz, karácsony már régen elmúlt, de a megyeszékhely utcáin még mindig lehet találkozni kidobott fenyőfákkal. A Dél-Kom Nkft. január 6-án kezdte meg a feleslegessé vált tűlevelűek begyűjtését, a kifejezetten erre a célra rendszeresített járat a társaság honlapja szerint január 31-ig járt. Karácsony után a megyeszékhely utcáiról évente mintegy 35-40 tonna fenyőt gyűjtenek be a közszolgáltatást végző cég munkatársai. A kidobott fákat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan most is a pécsi hőerőműbe szállították, és annak biomassza­blokkjában égették el más tüzelőanyagokkal vegyítve, így végül az erőmű kazánjaiban hasznosultak újra a karácsonyfák.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha a gyűjtőjárat már nem közlekedik, mi lesz azokkal a fákkal, amik a napokban kerülnek ki a hulladékgyűjtők mellé. Információink szerint a Dél-Kom munkatársai ezeket is összegyűjtik és elszállítják akkor, amikor az adott utcában jár a hulladékgyűjtő jármű. Azonban ha a napokban szeretnénk megválni a fától, akkor is fontos, hogy mindenféle díszt, papírt, szaloncukor-csomagolást szedjünk le róla, a nagyobbakat pedig vágjuk ketté, úgy rakjuk a kukák mellé. A legbiztosabb megoldás azonban az, ha a fenyőket a hulladékudvarokban személyesen adjuk le. A Dél-Kom Nkft. több hulladékudvart üzemeltet Pécsen és a megye más településén is, ezek nyitva tartásáról a társaság honlapján lehet tájékozódni. A leadásához mindenképpen szükségünk lesz a hulladékgazdálkodási díjról szóló számla befizetését igazoló bizonylatra, valamint a lakcímkártyára.