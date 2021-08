A hűvösebb idő sem verte szét az idei orfűi bulizást

Hogy más volt-e az idei Fishing on Orfű, mint a korábbiak? Egyfelől igen – több volt az eső, a hűvös este (sőt, igazából sokkal több). Másfelől nem – ugyanolyan jól szórakoztunk (sőt, igazából sokkal jobban).

Ha nincs koronavírus, akkor ez a cikk sokkal korábban jelenik meg – s akkor talán nem is lenne téma az időjárás. Augusztus végén azonban nem kell annyira meglepődnünk azon, hogy az esték már hűvösek, s hogy egy-egy koncerten előkerülnek a pulcsik is. Az azonban már homlokráncolást hoz, hogy az eső sem kerülte el a fesztivált – csütörtökön, pénteken és szombaton is kaptunk a nyakunkba kisebb-nagyobb adagokat.

Ez ugyanakkor nem riasztott el senkit. Pénteken például belépéskor rögtön összefutunk Bicsák Bencével, a tokiói olimpia egyik pécsi hősével. Mint kiderül, azért tud csak itt lenni, mert térdsérüléssel bajlódik, különben éppen ismét egy világversenyen szerezne dicsőséget magának, s persze nekünk.

Péterfy Bori koncertjén szemlátomást senki sem térdsérült, rengetegen vannak, de így is teljes az extázis, amikor a Dunántúli sláger jön, s hát tényleg van abban valami egészen szép, amikor sok ezer ember énekli együtt, hogy szerelemben élni volna jó. Minden színpadot megnézünk persze, a tűzhöz közelinél Karácsony János zenél, a hallgatóság átlag­életkora ugrik vagy húsz évet más helyszínekhez képest. A Lazarvsnál meg mintha lefelé billenne a statisztikai középső érték: nagyon sok a középsulis, de mondjuk ők is ugyanolyan lendületesen bólogatnak a metálra meg lóbálják a sátánvillát, mint azok, akik már a Metallica pesti koncertjén is ott voltak – legalábbis a pólójuk szerint.

Az egészen biztos, hogy összességében mindenki nagyon jól szórakozik, rosszkedvű, magába forduló emberrel még véletlenül sem találkozunk. A Fishing on Orfű, ezt bátran kijelenthetjük, a boldogság nem is annyira aprócska szigete – és mindegy, hogy szép-e az idő, vagy éppen szakad az eső és benéz tíz fok alá a hőmérő higanyszála, mindenki élményeket habzsol, ezerrel.