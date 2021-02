A járásbíróságot is megújítják Komlón

Megújul a járásbíróság és a munkaügyi központ épülete is, állami forrásokból a városban.

– Az utóbbi esztendőkben tervszerűen zajlott a Templom tér és környékének újjáépítése – a beruházásokkal a terület teljes megújuláson ment keresztül, amelynek egyik eleme volt például a bíróság környezetében lévő parkoló kialakítása – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere.

Az eddig megvalósult fejlesztések most, ezekkel az állami beruházásokkal, azaz a hivatali épületek megújulásával válnak teljessé, közölte a városvezető.

A Komlói Járásbíróság épületét az 1970-es években húzták fel, és azóta jelentősebb fejlesztés nem történt az ingatlanon. Mára sok egyéb mellett a villamoshálózat korszerűsítése is elengedhetetlenné vált. Az energetikai korszerűsítésnek a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a napelemes rendszer és a fűtési szabályozók kiépítése is része. Mindezeken túl az Országos Bírósági Hivatal finanszírozásában több ütemben fejleszteni fogják az ingatlan belsejét is: a csatornahálózat korszerűsítését követően padlófelújításra és falburkolatcserére kerül sor, a tárgyalótermekben pedig egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását is tervezik.

Állami beruházás keretében, a szintén a Bajcsy-Zsilinszky utcában található komlói munkaügyi központ épülete is megújul – a tavaly év végén indult munkálatok során a tető rendbe tétele mellett a padlót is korszerűsítik, valamint a továbbiakban egy tisztító festést is kapnak a helyiségek.