A járvány ellenére is került ajándék a Nyuszibatyuba

A Pécsi Állatkert és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász tavaly rendezte meg először Nyuszibatyu-akcióját húsvét alkalmával. A program célja az volt, hogy a nélkülöző családok és gyermekeik ne csak karácsonykor, hanem Jézus feltámadásának ünnepén is támogatást kaphassanak.

A 2019-es együttműködés nagy sikerrel zárult, hiszen nagy mennyiségű ruha, mesekönyv, édesség és gyermekjáték érkezett az állatkert aulájába. A kooperációval idén is szeretett volna mindkét intézmény örömet szerezni a nélkülöző családoknak, így 2020-ban is előkészítették az eseményt. Az idei Nyuszibatyu-gyűjtést március 14-től április 13-ig tartották volna, ám ez a járványügyi helyzet miatt meghiúsult. A Covid-19 vírus és a rendeletek következtében a program elmaradt, hiszen a Pécsi Állatkert is bezárni kényszerült kapuit.

– A szervezetek nagy meglepetésére azonban ennek ellenére is érkeztek ajándékok, plüss játékok, könyvek és egyéb adományfelajánlások az állatkert csarnokába. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a közelmúltban szállította el a felajánlott tárgyakat, hogy húsvét után ugyan, de mielőbb megajándékozza a gyermekeket – közölte a Pécsi Egyházmegye.

A Katolikus Karitász egyébként a veszélyhelyzeti körülmények között is folytatta széleskörű tevékenységét: szociális intézményei, egyházmegyei központjai, plébániai csoportjai, a hátrányos helyzetű településeken végzett hosszú távú programjai és segélyprogramjai megváltozott módszerekkel, fokozott egészségügyi védelem mellett működtek tovább. A szervezet Baranya megyében is kiemelt figyelmet fordított a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe került családok, illetve időseket, fogyatékkal élőket ellátó szociális intézmények támogatására.