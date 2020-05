A jegyespárok életük nagy napját tervezik, viszont minden bizonytalan

Az elmúlt években a házasságkötések számának növekedésével az esküvőipar, vagyis a szolgáltatók tevékenysége is virágzott, amelyet az idén egy csapásra tört darabokra a járvány. A már betelt 2020-as naptárban most üres helyek tátonganak.

– Ezen a hétvégén lett volna az esküvőnk. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen helyzet miatt kell lemondanom – írta egy menyasszony az egyik esküvői közösségi csoportban. Mindennaposak az ilyen bejegyzések, hiszen március közepétől már jó pár jegyespárnak kellett elhalasztania az esküvőjét a járványhelyzet miatt. A házasulandók folyamatosan figyelik a kormányhatározatokat, de többségük még nem döntött, mit tegyen a már leszervezett lakodalmával, a lefoglalt időpontjával.

A kormány múlt hét szerdai bejelentése szerint augusztus 15-ig minden 500 fő feletti rendezvényt tilos megtartani, este pedig pontosítottak, hogy az 500 fő alattiak sem engedélyezettek ezen időpontig. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétvégi bejegyzésében pedig kérdésre válaszolva konkretizálta is: a szertartásokat meg lehet tartani a korábban meghozott szabályok (a páron kívül a résztvevők másfél méteres távolsága) betartásával, de a lakodalmakat nem.

– Azon párok többsége, akiknek július közepéig volt az időpontjuk, elhalasztották őszre, télre, illetve jövő tavaszra a lakodalmat és az esküvőt is, de vannak olyanok, akik 4-10 fővel megtartják most a szertartást és jövőre egy ismétlő szertartást tartanak. A július végi és az augusztusi időpontokkal rendelkezők még bíznak abban, hogy hátha lehet akkor már lakodalmat tartani – mondta Szőke Emília esküvőszervező.

Hozzátette, a szolgáltatóknak is bizonytalan a helyzetük, hiszen egy-egy párnak már van B időpont őszre, illetve C időpont tavaszra is. Tehát két-három időpontját foglalja le egy pár, és ki tudja, hogy ebből mikor lesz bevétel.

– Az időponttól, helyszíntől és a pártól is függ, hogy mit javaslunk számukra. Van, aki megtartja most a szertartást, a lakodalmat pedig az egyéves házassági évfordulójukra szervezik. Akiknek sok külföldi vendége jött volna, számukra halasztást javasoltunk – mondta az esküvőszervező.