A jó időben beindul a horgászszezon is, telepítések várhatók

A járványhelyzetben is megengedett a horgászat, ám néhány előírást a tó partján is be kell tartani. Erről, és a szezonkezdetről is kérdeztük a megyei szövetséget.

Ha hihetünk az előrejelzéseknek, most már visszavonhatatlanul is beköszöntött a tavasz. Napközben már 15–20 fok is lehet, így a horgászok elővették a felszerelésüket, elindult a szezon. A Kovácsszénájai-tavon például március 13-tól indult el a horgászati szezon. Horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet, a helyszínen váltott napi engedéllyel (parti vagy csónakos), illetve a tóra érvényes éves és összevont éves engedéllyel, amihez csónakhasználat is tartozik igény szerint.

Kapitány Zsolt, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a következő héten a haltelepítések is elkezdődnek, a Pécsi-tóba és a Kovácsszénájai-tóba is telepítenek fogható méretű pontyokat. A Pécsi-tóba 1500 kilogramm, míg a Kovácsszénájai-tóba 500 kilogramm kerül szerdán a tervek szerint. Ezzel gondolnak azokra is, akik a húsvéti hosszú hétvégén szívesen hódolnának majd szenvedélyüknek.

– Innentől kezdve a szezon végéig minden hónapban lesz telepítés, a Pécsi-tóba és a Kovácsszénájai-tóba folyamatosan jön majd a pontyszállítmány. A nyári hónapokban szokott a legnagyobb tétel kikerülni – mondta Kapitány Zsolt.

Az ügyvezető elnöktől azt is megtudtuk, hogy eddig még hidegek voltak az éjszakák, elég erős szél is fújt, reggelente még deres volt a fű, ezért nem sokan voltak a tavak partján. De most a jó idő beköszöntével még jobban beindul majd a szezon.

A horgászoknak nem kell kétségbe esniük akkor sem, ha elfogyott a csali, a legtöbb horgászbolt ugyanis a jelenlegi helyzetben is nyitva van, ha ezen üzletek állateledelt, takarmányt is forgalmaznak. S a horgászok számára az is fontos információ lehet, hogy ívási tilalmi idő van csukára március 31-ig, süllőre, sügérre és balinra április 30-ig. Így ezzel kalkuláljanak, ha azzal a céllal mennek horgászni, hogy haza is vigyenek a kifogott halakból.

A Pécsi-tónál kötelező a maszkviselés Az esély ugyan nagyobb arra, hogy egy tömött bevásárlóközpontban fertőződik meg valaki, mint a természetben, azonban az érvényben lévő kormányrendelet értelmében horgászat közben is be kell tartani néhány előírást.

– Fontos tudni, hogy a jelenlegi helyzetben a horgászat engedélyezett, de arra figyelni kell, hogy például a Pécsi-tó esetében kötelező a maszkhasználat, az ugyanis a település belterületének számít, ellenben más, külterületeken elhelyezkedő vízterületekkel – fogalmazott Kapitány Zsolt. – Egyébként itt, a sétány mellett több helyen ki is van írva, hogy maszk viselése kötelező még a séta folyamán is.

A horgászoknak tehát nem árt tájékozódni, s néhány további szabály betartására is figyelniük kell. Például arra, hogy nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.