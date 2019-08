A jóakaratban és összefogásban reménykednek

Óriási szükség van a baranyaiak összefogására a súlyos beteg Bencze Dominik érdekében. Ugyanis a még csak tizenkét éves kisfiúnak, másfél éves korában oxigénhiány miatt a központi idegrendszerben található fehérállomány nagy része elhalt, ezért folyamatosan leáll a légzése, s ilyenkor rohammentőnek kell vinnie a kórházba. Ezen kívül önállóan nem tud járni, így kerekesszékre van utalva, valamint asztmás és állandó bronchitise is van.

Immáron közel tizenegy éve annak, hogy Dominik családja az év minden percében a beteg gyermek mellett van, hiszen állapota miatt sosem lehet tudni, mikor áll le a légzése. Ezáltal folyamatosan oxigénpalackra van szüksége, amit a kisfiú testvére fizet neki. Ennek segítségével még időben el tudják kezdeni az újraélesztést, amíg a mentő ki nem érkezik hozzájuk.

– Borzalmas volt mindig a várakozás, hogy időben megérkezik-e a segítség, sikerül-e újraéleszteni Dominikot – mesélte Bencze Ágnes, Dominik édesanyja.

Azonban van esély arra, hogy a kisfiúnak javuljon a jelenlegi állapota, ehhez viszont őssejtbeültetésre lenne szüksége, ami utókezeléssel együtt közel hétmillió forintba is kerülhet. Ám Dominiknak ez jelenti szinte az egyetlen lehetőséget arra, hogy ha nem is normális, de teljesebb életet éljen. Ezen felül orvosokkal egyeztetve tervbe van a kisfiú donga lábának megműtése is, amely gyakran fájdalmat okoz a számára.

Kezelését jelenleg édesanyja, Bencze Ágnes látja el, ő tornáztatja beteg fiát. Ezen felül Ágnes rendszeresen harcol a beteg gyerekekért, gyakran vállal ingyen gyermektornáztatást otthonában, hogy azok, akik nem tudják kifizetni a több ezer forintos kezelést, ezzel is spóroljanak valamennyit – hiszen ezeknél a beteg gyerekeknél minden forint számít. Rendszeresen segíti a családot szakmai kérdésekben dr. Büki György, valamint a Hajrá Peti alapítvány is.

A Facebookon egy oldalt is létrehoztak Dominik oldala néven azért, hogy támogassák és koordinálják a Bencze Dominik és családja érdekében kezdődött adománygyűjtést, s az ennek keretében megvalósuló jótékonysági eseményekről hírt adjanak. Az oldal örömmel ad hírt a beteg kisfiú és családja megsegítésére szerveződő jótékonysági eseményekről. Akinek pedig van valamilyen ötlete, esetleg felajánlása a család megsegítésére, azt arra kérik, hogy lépjen kapcsolatba az oldal adminisztrátoraival.

A Dominik őssejtbeültetésére és lábműtétjére szánt adományokat az édesapja számlájára lehet elküldeni: Bencze Csaba László – UniCredit Bank: 10918001-00000064-53620002.