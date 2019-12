A Kálvária-dombon sem tudnak parkolni a környéken lakók

Sok panasz érkezik szerkesztőségünkhöz a városban található kevés parkolóhely miatt, ám a Biokom szerint Pécsen kielégítő a közterületi várakozóhelyek száma, azaz a hivatásforgalom és a település idegenforgalmi és központi szerepéből származó forgalom elhelyezése biztosított.

A tapasztalatok szerint gyakorlatilag a város minden pontján keveslik a parkolóhelyek számát a helyiek, a panaszosok szerint sokszor már lakóhelyük közvetlen közelében sem tudnak leparkolni. Így van ezzel a Kálvária-dombnál lakó hölgy is, aki régóta fennálló problémával fordult hozzánk.

– A Kálvária utcában lakom (az alagútnál), ahol állandó gondot okoz a parkolás. Ide csak engedéllyel lehet behajtani, illetve parkolni, az itt lakóknak sokszor mégsem marad hely, mert mindent elfoglalnak engedéllyel nem rendelkező autósok, gyakran külföldi rendszámmal – vélhetően az itt lévő hotel vendégei, akiknek azonban parkoló és garázs is a rendelkezésükre áll. Ezen kívül időnként turistabuszok is parkolnak az alagút tetején, pedig súlyukból adódóan semmiképpen nem hajthatnának be ide, ráadásul az ilyen buszok okoztak is már kárt a lakók autóiban. Mindeközben az utcában egyébként is fokozatosan csökkentik a parkolási lehetőségeket – panaszkodott munkatársunknak a hölgy.

Mint mondta, próbáltak már érdeklődni a Biokom munkatársainál, a közterület-felügyeletnél (sajnos nem vették fel a telefont egyszer sem), értesítették már a rendőrséget éjszakás műszakból hazaérve, azonban eddig sajnos érdemleges választ senkitől nem kaptak.

A társaság alapvetően egyetért a panaszokkal, bár a cég korábbi nyilatkozata szerint a közterületi várakozás szempontjából a meglévő férőhelyek száma kielégítő, a lakossági panaszok orvoslásához pedig „szükséges a lakóutcákban közterületen kívüli várakozási lehetőségek megoldása”.

Ugyanakkor a szóban forgó helyszínen gyakorlatilag már nem lehet újabb parkolóhelyeket kialakítani, a környező utcák telítődtek. A probléma orvoslására egyelőre még várni kell…