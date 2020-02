A kamara szerint meg kellene fontolni a légimentő-bázis elköltöztetését

Közleményt juttatott el lapunkhoz a Magyar Orvosi Kamara Baranya megyei Területi Szervezetének elnöksége a pogányi légimentő-bázis tervezett elköltöztetése ügyében.

Mint írják, a kamara elnöksége 2020 január 30-i elnökségi ülésén tárgyalt a Pécs pogányi repülőtéren állomásozó mentőhelikopter Szekszárdra történő áthelyezésének kérdéséről. Baranya megyében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karát is beszámítva közel 2400 orvos dolgozik. A Pécsi Tudományegyetem egészségügyi ellátás regionális központ szerepét tölti be (többek között a sürgősségi ellátás, balesetsebészeti ellátás, szívinfarktus ellátása). Így az ide irányuló betegforgalom regionális szinten is igen magas. A megye és a megyehatárok kapcsolódó területe sok faluval rendelkezik széttöredezett nehezen megközelíthető területen. A mentőhelikopter bázis Pécsről Szekszárdra történő elhelyezése a régió egyenletes helikopterrel történő ellátásának esélyegyenlőségét megbontja, sürgős betegellátásában a mentőhelikopter áthelyezésének kérdése így jelentős beteg biztonsági problémát okozhat. Különösen igaz ez a Baranya megye délnyugati részére. A lakosság egészségügyi biztonsági érzetét is jelentősen befolyásolja az áthelyezés ténye.

A fentieket figyelembe véve kérjük a döntéshozókat, hogy a mentőhelikopter bázis áthelyezés kérdését ismételten fontolják meg. A mentőhelikopter részére a Pogányi repülőtéren megfelelő elhelyezése a szükséges megoldás a jövőben is. Magyar Orvosi Kamara Baranya megyei Területi Szervezete elnöksége javasolja a bázis jelenlegi fenntarthatóságának a megoldását a régió betegellátásának biztonsága érdekében.

Mint nemrég a Pécsi Újság.hu cikke nyomán megírtuk, már nem sokáig működik a Pécs melletti repülőtéren a légimentőbázis. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Pécsi Újság.hu érdeklődésére megerősítette, az új szekszárdi létesítmény átadását követően a tevékenységet nem Pogányból végzik majd. A lap információi szerint évente több millió forint bevételtől esik el a költözés miatt a repteret üzemeltető – a pécsi önkormányzat többségi tulajdonában lévő – társaság.

Az ügy már hosszú évek óta napirenden van. 2008-ban azt írtuk, hogy Göndöcs István főigazgató pécsi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a tervek között a pécsi légimentő bázis valamikori Szekszárdra telepítése is szerepel. Akkor Buda Péter regionális mentőfőorvos lapunknak azt mondta, hogy a bázis áthelyezésével kapcsolatban mindig az jár jól, akinek a közelében vannak a légimentők.