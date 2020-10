A kamionos forgalom miatt aggódnak a lakók

Egy felháborodott szentlőrinci lakó arról tájékoztatta lapunkat, hogy ő négy napon át figyelte, hogy a városon keresztül, az Erzsébet utcában óránként átlagosan 25–30 kamion halad el, amelyek a szomszédos cementgyárból szállítanak anyagot, de más kamionok, terményszállítók is erre járnak.

Felvetette azt is, hogy miért nem tesz ki a város a tiltótáblákat, 7,5 tonnás autók közlekedésére vonatkozó korlátozásokat az érintett szakaszra. Ráadásul kézenfekvő megoldásként ott lenne a cementgyári elkerülő is – de mint utánajártunk, a helyzet mégsem ilyen egyszerű.

Koltai Péter polgármester lapunk megkeresésére az üggyel kapcsolatosan elmondta, hogy amikor a cementgyárat lassan már másfél évtizede kezdték el felhúzni, akkor készült el a tarcsapusztai út is, amelyet a gyár annak érdekében hozott létre, hogy az építkezéshez szükséges anyagokat ne Szentlőrincen át, hanem azt megkerülve szállítsák. Mint mondta, a megállapodásuk szerint a cementgyár kamionjai most is ezt használják szállítási útvonalnak, ám más szállítókat – például azok, akik tőlük visznek árut – nem lehet erre kényszeríteni, s mivel az érintett Erzsébet utca és Munkácsy Mihály utca, vagy éppen a várost átszelő 6-os út útkezelője nem a szentlőrinci önkormányzat, így saját hatáskörben eljárva még tiltó, illetve korlátozó táblákat sem tudnak elhelyezni, ezt csak az arra illetékes Magyar Közút Nkft. tehetné meg.

A polgármester arról is beszámolt, hogy már egyeztettek a közúttal, az útfelügyelettel a megoldás érdekében, de a legnagyobb probléma az, hogy nem készült el az autópálya, ezért a hatóságoknak a cementgyárhoz vezető tarcsapusztai elkerülőt közforgalmú úttá kellene nyilvánítaniuk, hogy azt más teherautók is használhassák – erről már tárgyaltak is az illetékesekkel.

Koltai Péter, szentlőrinci polgármester szerint a házak állagára is hatással van a kamionforgalom a városban, ráadásul félő, hogy a nemrég felújított, állami kezelésben lévő útburkolatok is hamarosan nyomvályúsak lesznek, hiszen nem ilyen mértékű terhelésre tervezték és hozták azokat létre.