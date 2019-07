A kenyérnél inkább a minőséget nézzük, nem az árat

A fehér kenyér népszerűsége még mindig töretlen, de egyre többen választják a teljes kiőrlésű, illetve reformkenyereket is.

Inkább valamivel többet fizetünk, csak a kenyér minősége legyen jó, derül ki a JÓkenyér vállalat felméréséből. Ez még nem jelenti azt, hogy tudatosak is vagyunk, hiszen a megkérdezetteknek alig kilenc százaléka nézi meg alaposabban, mit tesz a kosarába.

Kifejezetten kenyérpártiak vagyunk, évről évre egyre többet is költünk erre a péksüteményekre. A népszerűségi lista élén még mindig magasan a fehér kenyér áll, de a félbarna, teljes kiőrlésű vagy magvas kenyerek is kezdenek előretörni. Nem véletlen, hogy egyre több pékségben találkozhatunk ilyen termékekkel, amik mellé vegán, gluténmentes vagy éppen a szénhidrátcsökkentett péksütemények is bekerülnek. Ez a piac még viszonylag új, de már most sokan keresik a hasonló pékárukat.

– Az ételallergia, ételintolerancia és a cukorbetegség egyre nagyobb méretű problémát ölt, rengeteg embert érint, a családunk sem kivétel – mondta el Gubi Viktor, aki hamarosan Pécsen nyit egy reformpékséget. – Megelégeltük azt, hogy ezek az emberek gyakran csak csomagolt pékárukhoz jutnak hozzá, amiknek vagy az íze vagy az állaga rossz. Az összetevőik között pedig rengeteg mesterséges adalékanyag van.

Szerencsére azok, akik egészségügyi okok miatt fogyasztanak reformpékárukat, már elég széles kínálatból tudnak választani. Gubi Viktor arra is kitért, hogy az egészségtudatos táplálkozás is egyre jobban kezd beleivódni a hétköznapi emberek szokásaiba. Ezért lehetnek például népszerűek a szénhidrátcsökkentett termékek.

Márkahűek vagyunk

Azt, hogy milyen kenyeret választunk, leginkább a szokásaink, tapasztalataink befolyásolják, és nem a tudatosság. Hűek vagyunk egy márka vagy egy pékség termékéhez, még akkor is, ha nem ismerjük a kenyerek pontos összetételét. A megkérdezettek közel felét nem érdekli, miből készült a pékáru, de sokan arról sincsenek meggyőződve, hogy az adalékanyagoknak lenne bármiféle egészségügyi kockázata. A tudatosság terén tehát van még mit fejlődni, de reménykeltő, hogy sokan szeretnének jobban odafigyelni arra, mi kerül a kosarukba.