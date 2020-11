A kevés vevő miatt panaszkodnak az árusok a pécsi vásárcsarnokban

Sokan keresték a savanyúságot a pécsi vásárcsarnokban.

Téma volt a napokban a pécsi vásárcsarnokban a szerdai városházi megbeszélés, amelyen az árusok közül kiválasztott kisebb csoport vett részt. Mint mondták, arról volt szó, hogy a jövő nyári csarnokbezárás után hová költözzenek. Megegyezés nem született, de egy későbbi időpontban újra asztalhoz ülnek a városvezetéssel. Szeretnék elérni, hogy maradhassanak a mostani helyen, míg az új csarnok megépül.

– Láthatja, most is alig vannak. Már nem is keressük, hogy miért nem jönnek a vásárlók. Korábban a parkolásra fogtuk, most a vírus miatt félnek, pedig minden biztonsági óvintézkedésre odafigyelünk – mondta az egyik őstermelő, aki már 20 éve árul a piacon.

Az őszies idő beköszöntével sokan a savanyúságosoknál vásároltak. Az árak a tavalyihoz képest nem nagyon változtak, a savanyú káposzta kilóját 600 forintért mérték. Egy kis párbeszédbe is belehallgattunk.

– Csókolom, fél kilót kérnék a jobbikból – mondta egy középkorú férfi.

– Jobbik legyen? – tette fel a kérdést Fehérhegyi Andrea, akinek a családja 1980 óta foglalkozik savanyúságkészítéssel.

– Nekem mindegy. Balikból is lehet, a lényeg, káposzta legyen.

– Ezt szeretem hallani, mert a Gombóc Artúr is így mondta.

– Én egy kicsit hasonlítok is rá – mosolygott a férfi.

Amint a férfi elment, egy kis segítséget kértünk Fehérhegyi Andreától, hogy ha magunk szeretnénk otthon elkészíteni a savanyú káposztát, hogy álljunk hozzá. Igaz, a mérték hétpecsétes titok, de az alapokat elárulta. Először vegyünk egy káposztát, amit legyalulunk. Szükségünk lesz még csöves paprikára, babérlevélre, borsra, korianderre, mustármagra és sóra. Ha csak aprót szeretnénk elrakni, akkor meg kell sózni, rárakni a fűszereket, utána jöhet a taposás. Ha nincs olyan edényünk, akkor tömöríteni, döngölni kell. Ha a fejet is szeretnénk elrakni, akkor azt először ki kell lyukasztani, hogy a torzsa kijöjjön belőle. Szorosan egymás mellé rakjuk fejeket, minden eltávolított torzsába sót szórunk. Erre jöhet az apró káposzta, újra sózzuk, fűszerezzük, tömörítjük, és így megy egész a tetejéig. Utána le kell takarni fóliával, és lesúlyozni.