A kezdők és a haladók is megtalálhatják a nekik való szakaszokat

Leesett az első hó, amelyen már lehet csúszni. A Misina-tetőn két sípálya, egy komfortos síház és egy alsó vezetésű drótköteles sífelvonó áll a síelők és snowboardosok rendelkezésére. Ratrakuk és hóágyú ugyan nincs, de havas napokon így is nagy élmények várják a fellátogató sportolni vágyókat.

Az egy szezonban síelhető napok száma átlagosan harminc, azonban nagy erőkkel dolgoznak a Mecseken azon, hogy a síelési lehetőségeket javítsák és a szolgáltatásokat bővítsék. Addig is két, egy hatszáz méter és egy négyszázötven méter hosszú sípálya várja a Misinán a síelőket, az ügyesebbek pedig az ugratókat is kipróbálhatják. A síházban egy lelkes közösség működik, akik bármikor szívesen látják a sporttársakat egy forró teára vagy egy zsíros kenyérre.

A pécsi síházat és sípályát a PVSK sí szakosztálya működteti és tartja karban kizárólag a sport szeretetéért társadalmi munkával immáron több mint ötven éve. A sífelvonó havas napokon megbeszélés szerint, de általában munkanapokon délután, hétvégén pedig egész nap üzemel. A pécsi sípályákról azt kell még tudni, hogy mindkettő kezeletlen piros-kék minősítésű pálya. Jelenleg a sípályán van az ország legrégebbi, még működő alsó vezetésű drótköteles felvonója, amelyet tagsági díj ellenében vagy napijeggyel lehet használni.

Dr. Tóth Ákos, a PVSK sí szakosztály vezetője elmondta, hogy vasárnap megnyitották a pályákat és folyamatosan várják a síelni vágyókat. – Az előjelzések szerint a héten várható havazás, így ha szerencsénk van, nem kopik el egyhamar a hó. A pályák alkalmasak mind a kezdők, mind a haladók számára. Igyekszünk felhívni magunkra a figyelmet egy-egy versennyel, ezért is tartjuk meg minden évben a Bali László-emlékversenyt. Tavaly szerveztünk családi futamot is, amelyen az egész család futamidejét összeadva tudtak vetélkedni egymással a résztvevők. A síházban síeszközök bérlésére is van lehetőség, ugyan csak limitált mennyiségben – tájékoztatott dr. Tóth Ákos.

A legnagyobb előnye, hogy közel van

Megkérdeztünk egy rendszeres síelőt, Sajti Dávidot, milyennek látja a pécsi sípályákat. – Én minden évben eljárok síelni külföldre is, de a pécsi pályát is szívesen használom. A pálya legnagyobb előnye, hogy helyben van, így ha gondolok egyet, autóba ülök és fél óra múlva már csúszhatok is le. Azoknak is alkalmas a hely a kikapcsolódásra, akik szeretik a kihívásokat, mivel vannak nehezebb szakaszai is a pályának. Javaslom, hogy a felvonót csak azok vegyék igénybe, akiknek biztonságosnak mondható sí- vagy snowboardtudásuk van, mert nem egyszerű a használata. A síház alkalmazottai is rendkívül segítőkészek és vendégszeretőek, én is nem egyszer kaptam tőlük forró teát a nagy hidegben.

